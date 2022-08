Recuerdan apriete de China, en acto de donación de Taiwán a emprendedoras

El acto oficial fue presidido por el mandatario Mario Abdo Benítez en Palacio de López. En el evento, un grupo de 172 mujeres emprendedoras de variados rubros, provenientes de 14 departamentos del país, recibieron bienes de capital por valor de US$ 1.800 para reforzar sus negocios.

Las emprendedoras fueron seleccionadas en la segunda convocatoria del “Capital Semilla Mujer Emprendedora del Proyecto de Asistencia a la Recuperación Económica y Empoderamiento de las Mujeres de América Latina y el Caribe en Etapa Post-Pandemia –Empleo”, que apoya los emprendimientos de las mujeres y brinda asistencia técnica (Reemujerpy). La misma es llevada adelante por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la misión técnica de Taiwán.

En la ocasión, el embajador de Taiwán, José Chih Cheng Han, informó que el proyecto nació con el objetivo de generar un alivio a la recuperación económica de las mujeres emprendedoras.

La iniciativa cuenta con un respaldo económico de US$ 4 millones no reembolsable y se constituye en una herramienta para fortalecer a los emprendimientos liderado por las mujeres a través de cuatro componentes; el mejoramiento de la función institucional, la capacitación profesional, asesoramiento para la formación del emprendimiento de mujeres y el asesoramiento en rescate para mipymes, de acuerdo a los datos.

En su discurso, el ministro de Industria y Comercio y excanciller nacional, Luis Castiglioni, recordó que Paraguay “logró comprar de un país amigo y hermano,”, aludiendo a Taiwán, un porcentaje de vacunas anticovid producidos por la República Popular China. Indicó que “cuando China se enteró” que las vacunas “eran para Paraguay exigió a ese gobierno, amigo y aliado que inmediatamente rompan el acuerdo y no entreguen 1 sola dosis al Paraguay”. “Sin importar la necesidad de Paraguay, que esto podría significar miles de vidas, de paraguayos, sin importar ningún tipo de actitud solidaria, fraterna, en un momento tan especial de Paraguay”, cuestionó.

En otro momento, Castiglioni señaló que Taiwán, aliado desde hace 60 años de Paraguay, también cooperó para la recuperación pos pandemia, “con la actitud solidaria y fraterna”, con la cooperación no reembolsable de US$ 4 millones para mujeres emprendedoras.

“Dos actitudes. Una egoísta, insensible, extorsiva. Otra hermana, fraterna, solidaria. Quería comentar esto para que se conozca y se sepa quiénes son nuestros aliados”, manifestó el ministro de Industria y Comercio.

Sin relaciones con China

Paraguay y China no tienen relaciones diplomáticas y sí con Taiwán, el único de la región. Nuestro país es uno de los 14 aliados de Taipéi en el mundo. Desde hace 60 años, la relación Paraguay- Taiwán se basa en la fuerte política de cooperación no reembolsable al país, que incluyó la donación de inmuebles, como la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y la construcción (US$ 20 milones) de la sede del Congreso Nacional.

“Capital semilla”

Cristina Beatriz Recalde, en representación de las premiadas, expresó en nombre de sus compañeras el agradecimiento por el reconocimiento de sus trabajos como mujeres emprendedoras. Dijo que siempre trabajan en el anonimato con muchos obstáculos en el camino, ante la falta de recursos y en la mayoría de los casos no siendo remuneradas y, menos aún, reconocidas. Indicó que sin embargo “hoy se abren nuevos horizontes que nos brindan la posibilidad de poder recibir ingresos como este para el desarrollo de los distintos rubros para crecer e ingresar en el ámbito de la economía”.

Señaló que mediante esta asistencia podrán mejorar sus productos y servicios, generando fuentes de trabajo para otras personas y de esa manera contribuir a la economía nacional.