Diputados dejan en suspenso juicio a la fiscala Quiñónez tras incidentada sesión

La Cámara de Diputados en su quinta convocatoria de debate sobre el juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quedó en la discusión de la novena causal relacionada a la ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa - presupuestaria del Ministerio Público.

Cuando la diputada Kattya González (PEN) concluyó la presentación, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) pidió hacer uso de la palabra para salir de la discusión del juicio político y repudiar las expresiones de sus colegas cartistas Walter Harms, Rocío Abed y Del Pilar Medina.

Amarilla cuestionó que Harms esté orgulloso de no leer un libro y ser parlamentario. Afirmó que el mensaje que envían a los jóvenes es pésimo. También repudió los dichos de Rocío Abed, quien dijo que cuando ve al líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, “le mueve la colita”.

La diputada liberal repudió igualmente las expresiones de la diputada Del Pilar Medina quien dijo el lunes último ante el pleno: “Nos dicen perritos de Cartes. Sí, yo soy perrito de este señor, que está acá en mi curu (sic)”

La diputada Amarilla manifestó que en un mundo donde las mujeres exigen igualdad y respeto “una parlamentaria se define perrita del líder y otra que le mueve la colita al líder. Yo creo que ha sido un exabrupto, un error en el discurso, y me parece que hoy las dos colegas tendrían que pedir disculpas por sus dichos”, dijo.

En ese momento a los gritos la diputada Del Pilar Medina dijo que Amarilla compró su banca. En el mismo sentido lo hizo la diputada Abed quien exigió derecho a réplica. Mientras López llamaba la atención a ambas con el timbre.

“Las mujeres víctimas de feminicidio y golpeadas días tras días necesitan una aclaración”, indicó para luego ella misma responder: “Señoras, señoritas no hay que ser perritas de nadie y no hay que moverle la cola a nadie para ingresar a la política, ese no es el camino”, dijo Celeste.

López no dio la palabra a la diputada Abed señalándole que Amarilla no la mencionó. El diputado liberal Eusebio Alvarenga dijo a sus colegas que no había ambiente para debatir. “Yo no quiero debatir en un zoológico”, dijo.

Este hecho dio pie a López para levantar la sesión amparado en el reglamento interno que le da atribución a levantar la sesión en caso de desorden. A diferencia de otras oportunidades, la sesión se extendió por apenas 40 minutos.

La situación enervó a la diputada Del Pilar quien casi llega a agredir físicamente a su colega Amarilla. Mientras la sujetaban Cristina Villalba, Bachi Núñez y otros funcionarios vociferaba coimera, compra bancas a Amarilla.

Los impulsores del juicio político reconocieron que les faltaría el voto de la diputada María López para llegar a los 53. Mientras que se mantenía nuevamente en duda el del llanista Enrique Mineur.

Con 15 firmas podrán volver a solicitar otra extraordinaria

La Cámara de Diputados sólo podrá reanudar la discusión sobre las causales del juicio político una vez que 15 diputados soliciten por nota una sesión extraordinaria, lo que deja latente la aprobación de la acusación contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.

El titular de Diputados, Carlos María López, mencionó que ante la falta de votos para enjuiciar a Quiñónez una de las posibilidades era aplazar sine die (sin plazo determinado) el tratamiento del juicio político.

Los diputados aguardan la visita esta semana de parlamentarios norteamericanos y del informe Gafilat.