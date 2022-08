Cartes debe renunciar, insiste Nicanor Duarte Frutos

Así aludió Nicanor Duarte Frutos a la designación del vicepresidente Hugo Velázquez como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos de América (EE.UU). Duarte Frutos indicó que el expresidenciable “puso por encima de sus intereses personales y afán de poder, los intereses partidarios, la imagen del Paraguay y su investidura como vicepresidente. Este es el ejemplo y el mensaje que estamos dando al pueblo colorado, al pueblo paraguayo y a la comunidad internacional. Este es el proyecto de Arnoldo Wiens, seguimos firmes en toda nuestra línea discursiva, la coherencia mantenemos porque nuestro candidato (Velázquez) se retiró, no se aferró, y ningún candidato que no pueda salir del país, o que esté señalado por cualquier organismo internacional o por EE.UU., no puede liderar ninguna institución política”, dijo.

HC, también “corrupto”

El viernes 22 de julio pasado, el Gobierno de EE.UU. designó al expresidente Horacio Cartes por su participación en actos de corrupción significativos. El Departamento de Estado señaló que “Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político”. “Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay. Estas acciones permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por EE.UU”.