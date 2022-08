Escrachan al intendente cartista durante desfile en Caapucú

Los ciudadanos de diferentes partidos políticos de este municipio, que forman parte de la organización Transparencia Ciudadana, ante los supuestos hechos de corrupción que estaría afectando la gestión del intendente Penayo, decidieron llevar pancartas expresando el descontento generalizado de gran parte de la población y se instalaron entre el público que participaba del desfile estudiantil, desarrollado en homenaje a la fiesta fundacional de este municipio.

Sin embargo, fueron amedrentados por los custodios del diputado Esteban Martín Samaniego (ANR), quienes presumiblemente arrojaron gas lacrimógeno en medio de los manifestantes. Los afectados aseguran que no realizaron denuncia formal porque no existe garantía que se investigue el caso, señaló uno de los manifestantes quien pidió se reserve su nombre.

Por su parte, la presidenta de la organización Transparencia Ciudadana, Adela Servián, manifestó que la ciudadanía está con mucho temor porque en los últimos tiempos los custodios del parlamentario Samaniego son los que agreden y quieren solucionar a golpes las diferencias, no admiten cuestionamientos a la gestión del intendente Penayo.

Agregó que este era un municipio tranquilo y ahora es tierra de nadie, vienen personas extrañas con custodios a violentar la paz del distrito, se pide al intendente que rinda cuenta de su gestión. El exintendente Carlos Romero (PLRA) había dejado en caja más de G. 3.200 millones, hasta ahora la ciudadanía no sabe en qué se invirtió, por eso el mensaje “Caapucú exige honestidad, transparencia, rendición de cuentas, respeto a la Junta Municipal y que termine el autoritarismo”.

Manifestó que ella siempre es cuestionada por el ejecutivo municipal porque no reside en Caapucú, “pero soy oriunda de este distrito, no abandoné mi ciudad, es más, soy electora y exijo se respete a las autoridades que elegí para que me representen”.

Con la manifestación pacífica que se desarrolló hoy no se le pide fuera de lugar nada, solo lo que es responsabilidad y su obligación como intendente, de mantener informados a los lugareños. Sin embargo, ellos pretenden ocultar la verdad amedrentando y violentando los derechos de los ciudadanos, dijo Servián.

Del desfile estudiantil participaron 26 instituciones educativas y civiles que rindieron homenaje a su distrito, después de dos años de suspensión por la pandemia del covid-19.

En la ocasión, el intendente restó importancia a los manifestantes y dijo que hoy solo tiene sentimientos encontrados porque al momento que estaba participando de la misa, le informaron del percance que tuvo una comitiva de los alumnos que venían de la compañía Yere para participar del desfile estudiantil. Dijo que estaba a punto de suspenderse todo, pero agradeció que no hubo víctimas que lamentar y se solidarizó con los padres de familia, niños y adolescentes.

Finalmente, dijo que está trabajando para sacar al municipio hacia el desarrollo y que hoy están viviendo una fiesta de este pueblo hermoso, que goza de la solidaridad de la gente y que unidos cada día se van a ir celebrando los logros.