De “exhibicionista” y “arriero’i” se tildan cartistas y oficialistas en Diputados

“Algunos de los colegas viven en ‘Maritolandia’, siguiendo el guión de Nicanor Duarte Frutos. Ellos en su termo y la ciudadanía, no. Hay familiares, exesposas, cuñados que están facturando con el Estado y nadie dice nada. Me diferencia del colega González que no sesiono desnudo, no tengo hermanos planilleros. Me diferencia del colega que nunca me echaron por contrabando cuando fui ministro, en que las líneas no me hacen un director de una binacional”, dijo Basilio Núñez durante su alocución durante asuntos varios en la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

Lea más: Fiscalía selectiva preocupa a diputados oficialistas

En respuesta, el oficialista Roberto González, quien se sintió aludido, pues recordemos que durante una sesión virtual apareció con el torso desnudo, dijo en un cerrado guaraní que Basilio Núñez es un caradura y sobre todo un arriero’i por ocuparse de un hombre desnudo.

“Me asombra la caradurez que tiene este colega cuando quiere hablar de corrupción en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Habla de mal manejo de Obras Públicas, pero qué se van a sorprender si tuvieron negocio con Tape Porã, el tema metrobús. Dejémonos de joder con asombro”, puntualizó González.

Y agregó: “Primero es un arriero’i porque se preocupa por un hombre desnudo. Segundo, no tengo 4 hermanos planilleros, pero vos si tenés 3 hermanos chicaneando a la justicia. No se puede llegar a juicio oral con la investigación porque se pasan recusando y chicaneando. Este compañero de ustedes no es investigado, por lo tanto, no tengo por qué chicanear a la justicia. Para poner las cosas en su lugar nomás”, dijo Roberto González.

Ambos diputados constantemente se enfrentan desde sus bancas y dejan en evidencia el fuerte internismo que está “al rojo vivo”.