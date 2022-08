Sin presencia de “sheriffs” estadounidenses, jueces y fiscales no actúan, según Desirée Masi

Algunos senadores se reunieron ayer, miércoles, con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Cono Sur y el Hemisferio Occidental, Mark Wells. La senadora Desirée Masi (PDP) fue consultada esta mañana sobre la llegada de dicho emisario de EE.UU. a nuestro país y comentó que es “normal” que estos se encuentren por Paraguay.

No obstante, refirió que se genera una expectativa ante la llegada de dicha autoridad debido al contexto político.

De acuerdo a lo trascendido, en el encuentro se abordaron la inacción y parcialidad del Ministerio Público, a cargo de Sandra Quiñónez. También indicaron que alto funcionario de los Estados Unidos consultó sobre Horacio Cartes, Darío Messer y el avión iraní.

Sin “sheriffs”, fiscales y jueces no actuan

En otro momento, remarcó su rechazo sobre la presencia de autoridades de los Estados Unidos en juicios orales y públicos, como se dio en el caso del fallecido legislador Óscar González Daher. Igualmente, afirmó que sin la presencia de estos, los fiscales y jueces no actúan.

“Reitero que no me gusta verlos en juicios, pero todo el mundo aplaude. Pero cuando los sheriffs dicen otra cosa, de repente todos son antiimperialistas. Yo he criticado siempre la presencia de comisarios o sheriffs porque resulta que sin ellos aparentemente los jueces y fiscales no se animan a tomar las medidas correspondientes. ¡Qué vergüenza para Paraguay!”, subrayó.

Por su parte, el senador Jorge Querey (FG), quien participó del encuentro con Wells, comentó que el emisario estadounidense se limitó a dar respuestas “escuetas y formales” a las consultas que le realizaron.