Prometen subsanar conflicto en Itakyry

El presidente del INDI, Omar Pico, mencionó que, en las últimas semanas, antes del conflicto, ingresaron personas que pidieron ser asentadas en el lugar y que, supuestamente, este grupo fue el que incitó a actuar con violencia, encabezados por Ismael Barrios y Rafael Esquivel alías “Mbururú”.

La senadora “Nani” Georgia Arrúa (PPQ) dijo que, así como existe una promesa del Indi para la comunidad Ka’a Poty, se necesitaría el compromiso de que estas colonias van a estar tranquilas.

“Mientras no haya una resolución judicial definitiva sobre la nulidad de título que se planteó del Indi y mientras no haya un juicio de reivindicación de título del Indi, estas personas no sean más llevadas a esa zona”, indicó.

En la fecha, a las 8:00, la senadora Arrúa brindará una conferencia de prensa, sobre la crisis suscitada en la zona de Itakyry. Estará acompañada de los residentes de las colonias Tape Yke y Akaray Costa.

“Uno puede concluir que esas compras fueron una feroz defraudación al Estado paraguayo; allí hay cosas muy dudosas respecto a la fecha, a la forma en que se hizo la compra. La autorización de compra salió para la compra de un titular y, sin embargo, se compró de otro titular”, mencionó la legisladora del PPQ.