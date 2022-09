Diputados lamentan homicidio de periodista

“Es una lástima que una joven vida se perdió nuevamente en manos de la inseguridad. Corresponde y vamos a solicitar explicaciones de por qué no se siguió el protocolo de seguridad para periodistas. En nuestro país, el periodista no solo es censurado por su trabajo sino también es asesinado. La seguridad debe ser en todo momento, pero lastimosamente en nuestro país falta mucho”, lamentó el presidente de la Cámara Baja, Carlos María López (PLRA), minutos previos al inicio de la sesión ordinaria de hoy.

Por su parte, el diputado Jorge Brítez se solidarizó con la familia del periodista asesinado y exigió que la Policía Nacional articule acciones puntuales para poder brindar seguridad a los comunicadores y a la ciudadanía en general.

Lea más: Fiscala Katia Uemura deslinda responsabilidad y dice que Humberto Coronel no debía estar “regalándose”

“Vamos a exigir la aplicación de un protocolo de seguridad. En este país debemos tener por lo menos dos policías cada 100 metros. No podemos más dejar a la ciudadanía indefensa ante el avance de la delincuencia. Hay que dar seguridad de una vez por todas”, sentenció el parlamentario.

Humberto Coronel recibió ocho disparos ayer cuando estaba por abordar su vehículo frente a Radio Amambay, propiedad de los Acevedo. El comunicador ya había sido amenazado, pero no se le brindó ninguna seguridad. Inclusive, hoy la fiscala Katia Uemura responsabilizó a la víctima por -según sus expresiones- andar “regalándose”.

“La fiscala debería renunciar si tiene dignidad o vergüenza”

A su vez, el diputado liberal Édgar Acosta cuestionó duramente a la fiscala Uemura por culpar al periodista de no cuidar su seguridad y pidió que renuncie por no saber cuál es su función dentro del Ministerio Público.

“Si esta fiscala tiene un poco de vergüenza o dignidad debe renunciar ahora mismo por sus desafortunadas declaraciones. Esta fiscala no representa a la sociedad, con esto queda demostrado nuevamente que algún amigo político la colocó en ese puesto. Lamentamos que este tipo de personas estén ocupando un lugar en donde se debería defender a la ciudadanía”, dijo el parlamentario.

Similar postura también tuvo la diputada Kattya González, quien dijo que fueron desafortunadas las expresiones de la fiscala.

“Cuando hay una amenaza, el Ministerio Público no puede consultar al amenazado qué es lo que quiere, sino que debe hacer lo que le dice las instituciones para darle protección de inmediato. En un estado de derecho, las instituciones deben brindar seguridad y no pedirte que no te regales, que te calles o que no salgas de tu casa”, manifestó González.