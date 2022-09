Combustible: Diputados exigen transparentar costo del carburante y el manejo de Petropar

“Hay una presión ciudadana de parte de los camioneros que solicitan la rebaja de combustible y hay un proyecto de ley que va a llegar sobre nosotros que en realidad haría renunciar a Petropar como empresa de Estado al aporte intergubernamental para subsidiar el precio del combustible para pueda bajar”, dijo el diputado Ceso Kennedy (PLRA).

Agregó que se debe analizar bien tanto el proyecto de transparentar la estructura de costo de los combustibles y el proyecto de subsidiar el carburante. Ambos originados en la Cámara Alta. Agregó que de no atender bien ambos proyectos podría ser cómplices de la corrupción y de la ineficiencia de Petropar.

“La importancia de Petropar radica en que es una institución que debe marcar el precio de sus competidores. Es decir, Petropar en teoría debe ganar solo el 12 por ciento para el aporte intergubernamental y eso obligaría a sus competidores a no vender demasiado caro el carburante, pero eso Petropar no cumple a cabalidad por qué sobrefactura muchas cosas, su costo operativo su carga fabril y todos los amaños que están detrás de la venta de combustible”, dijo el parlamentario.

No prestarse a la campaña electoral

“En esta campaña electoral hay un complot, por un lado la gente que presiona para que baje el combustible, principalmente los camioneros. De Petropar y el Gobierno que insiste en que se renuncie a esa utilidad que se debe transferir al Estado para justificar la existencia de Petropar y por otro lado, para encubrir la ineficiencia en donde Petropar con su sobrecosto ni siguiera puede llegar a competir para marcar el precio con las competidoras que son las empresas privadas. Hay que prestar mucha atención sobre el proyecto de ley y sobre el subsidio que va a perjudicar al Estado por que va a encubrir hechos de corrupción”, dijo el diputado Kennedy.

No más excusas

Por su parte, el diputado liberal Edgar Acosta indicó que la ciudadanía ya esta cansada de las excusas que pone el gobierno y solo espera que baje el precio del carburante como se hizo en toda la región.

“Desde el Ejecutivo se debe solucionar y no solo dar excusas por que el tema del combustible es un tema transversal que va a explotar en cualquier momento. Es una situación social por que afecta en todos los ámbitos y principalmente a los pequeños emprendedores. Se debe conocer la estructura de costo, para transparentar bien, por que debemos conocer a cuanto se compra”, puntualizó Acosta.

Agregó que se debe incluso hacer toda una reingeniería en Petropar para que esa empresa del Estado funcione y no solo sirva para una clase privilegiada que está en el poder y se cree con derecho a elegir el precio del combustible.

“Tenemos que colaborar con el control. El combustible tiene que bajar, no dar más excusas. Se debe hacer una reingeniería en Petropar. No puede haber una clase privilegiada, por que tiene poder para elegir el precio. Hay cosas que no cierran y por eso se debe transparentar todo lo que respecta a la compra y venta de combustible”, sentención el diputado.

En tanto que, el presidente de la Cámara Baja también se mostró a favor de que que el precio del combustible pueda descender.

“Corresponde bajar el precio del combustible teniendo en cuenta la reducción del valor del crudo y la magnífica oportunidad que se le dará a la ciudadanía para salir adelante a nivel económico en la post pandemia”, twiteo Carlos María López, presidente de Diputados.