Denuncias de amenazas de Godoy apuran juicio político

La diputada Kattya González (PEN), en la sesión de ayer, mediante moción de preferencia, solicitó espacio para presentar ante el pleno su denuncia, que puso también a conocimiento de autoridades policiales a cargo de la seguridad de la Cámara, acerca de presuntas amenazas emitidas por el defensor del Pueblo, Miguel Godoy (ANR, HC), y el hecho más grave, que habrían requerido datos de sus vehículos particulares y de sus familiares, presuntamente para incriminarlos con supuesta tenencia de droga.

“Podemos perder o ganar esto, y esto va también para los colegas del cartismo que han anunciado que ellos en bancada le van a proteger. No hay ningún problema y el pueblo paraguayo os lo demandará o no, que es harina de otro costal, pero utilizar un juicio político para plantear drogas a diputados, o a nuestros hijos o familiares, están muy equivocados, y hoy se solicitaron pedidos sobre nuestros vehículos, y hoy necesitamos que la policía articule, porque no sabemos si se solicitó vía registro público o vía policía”, dijo en parte de su denuncia la diputada González.

Más tarde, apuntó que si bien las amenazas fueron en general contra todo el que apoye el juicio político, dijo tener datos de que incluso se contrató a una persona para buscar incriminar en ilícitos a opositores a Godoy.

“Si bien la amenaza fue genérica, se está determinando que hubo una persona contratada para montar este esquema que estaba dirigido a las siguientes personas: Celeste Amarilla (PLRA), Rocío Vallejo (PPQ), Kattya González (PEN), Desirée Masi (senadora PDP), Diana Vargas (una de las denunciantes contra Godoy) y Rafael Ávila (defensor adjunto)”, acotó González.

También se exhibió un video donde Godoy la trató de “torpe” y que querellaría “al rollo” que acompañe el juicio político.

“Hoy al salir de acá estamos a absoluta merced de un delincuente que puede venir a hacernos daño a nosotros o a nuestras familias”, acotó la legisladora sobre la denuncia que despertó la solidaridad de la mayoría de las bancadas, a excepción del cartismo, que optó por el silencio.

Otra que se despachó contra Godoy fue la diputada Celeste Amarilla (PLRA), que lo tildó de “gordo adicto” y acusó que habría ofrecido contratos en la Defensoría del Pueblo a legisladores a cambio de respaldo para frenar el juicio.

Amarilla citó supuestos contratados en nombre del senador Martín Arévalo (ANR, HC) y a los diputados Miguel Cuevas (ANR, oficialista), Raúl Latorre y Pedro Alliana (ambos ANR, HC). Cuevas y Latorre negaron las acusaciones en su contra.

Adelantan sesión

Durante la sesión ordinaria se planteó adelantar el tratamiento del juicio político para este lunes 26, pero los cartistas dejaron sin quorum la sesión.

Sin embargo, el presidente de Diputados, Carlos María López (PLRA), en uso de sus atribuciones emitió a la tarde la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria de manera presencial para este lunes a las 14:00, para tratar como único punto el pedido de juicio político contra Godoy.

En comunicación con ABC 730 AM, Godoy negó las acusaciones diciendo: “ni Pablo Escobar se animó a tanto. No tengo ni la mínima posibilidad de hacerlo y ni si tuviera el tiempo no lo haría, contra nadie”.