Diputadas temen por amenaza a seis personas y emplazan a Fiscalía a desestimar denuncia de Miguel Godoy

Kattya González, diputada del Partido Encuentro Nacional, presentó ante el Ministerio del Interior varios elementos que serían evidencia de amenazas y amedrentamientos por parte del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien cuenta con un pedido de juicio político a tratarse en Diputados.

La sesión en la que se debía tratar el libelo acusatorio contra el funcionario fue interrumpida ante la amenaza a varias diputadas de que se les plantaría droga a ellas o a sus familiares, según denunciaron.

Ante la situación, Miguel Godoy denunció a las legisladoras por supuesta denuncia falsa. En ese sentido, la diputada criticó al defensor, ya que como abogado debería saber que la denuncia falsa se da cuando hay elementos claros, tales como temeridad, dolo o mala fe, determinados por un tribunal.

“En este caso particular, no se da ninguno de los tres elementos, si no un temor legítimo y una lista que está circulando sobre la vida de seis personas que están apeligrando”, según afirmó la legisladora.

Dan 48 horas a fiscalía para desestimar denuncia de Godoy

La diputada dijo que dio 48 horas al Ministerio Público para que desestime la denuncia presentada por Godoy contra las legisladoras. Afirmó que no corresponde que una denuncia pese sobre sus espaldas.

Agregó que no hay garantías para llevar adelante el juicio político el lunes próximo, considerando que los elementos están acercados a los organismos de seguridad pertinentes.

“Cuando se denuncia este tipo de violencia, atropello, comportamiento misógino por parte de una autoridad, no es por locura”, dijo al mismo tiempo de agregar que hay mujeres por todo el Paraguay, víctimas de Miguel Godoy, que fueron funcionarias que están en el interior del país totalmente desprotegidas.

Además habló de que hay gente que no puede salir de su casa, con tratamiento psiquiátrico, porque lo que pasa es grave y se sigue agrandando por la impunidad que permite que Miguel Godoy siga amedrentando.

Ministro del interior afirma que brinda garantías a diputadas

Federico González, ministro del interior, dijo que las diputadas acudieron este sábado hasta la cartera de Estado para manifestar lo que ya habían denunciado. Reiteró que ya está en poder del Ministerio Público la denuncia que se hizo ante la policía nacional en la sede del congreso.

Agregó que de momento las diputadas solicitan garantías por parte del Gobierno, lo cual aseguró que están brindando.

Afirmó que todo lo que implique mayor seguridad para las legisladoras, de acuerdo a lo solicitado, y a lo que corresponde, se está haciendo. Además, están revisando todas las medidas y todo lo que corresponda dentro del marco de la ley.

