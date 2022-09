“Casi todos los políticos mienten”

- Hace tiempo que no venía una delegación de parlamentarios europeos...

- Vinimos seis en principio, uno viajó antes por compromisos contraídos. Visitamos Itaipú. Nos impresionó. Es una obra de ingeniería realmente espectacular. Paraguay es un ejemplo mundial en dos cosas: en el éxito que se consigue cuando se colabora con otro país para solucionar los problemas y en cómo un país puede vivir en un 100% de sus energías renovables, que abastece a todo su consumo eléctrico..

- ¿En qué pueden influenciar ustedes para apurar la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, la negociación más larga de la historia, más de 20 años?

- Las cosas importantes nunca son fáciles. Esta es la primera misión de la Unión Europea desde 2018. Se trata del acuerdo más importante que ha alcanzado la Unión Europea con un socio comercial. Son 20 años pero esa es una verdad a medias. Se empezó a hablar hace 20 años pero cuando se sientan de verdad en la mesa los negociadores es entre 2014 y 2019. Fueron cinco años de negociaciones muy intensas. Es un acuerdo estratégico fundamental para ambas regiones. Lula dice que si llega a Presidente, el acuerdo no tardará seis meses en firmarse. Yo estoy convencido que estamos cerca. Llegar a algo bueno no suele ser fácil.

- ¿El tema agrícola sigue siendo el impedimento?

- Eso no es verdad. El acuerdo no es malo para la agricultura europea. Europa es una exportadora agrícola de primer nivel. El problema es que se vive de percepciones. El acuerdo facilita las importaciones y facilita las exportaciones. Lo que hay es miedo de no competir en igualdad de condiciones. Los europeos somos muy rigurosos con las exigencias pero insisto, este es un acuerdo donde todo el mundo gana.

- ¿En qué medida la invasión de Rusia a Ucrania puede incidir para acelerar el proceso?

- Incide porque nos ha puesto delante del espejo de la realidad. Una parte importante de los países europeos se había acostumbrado a tener gas ruso, que para mí fue una política suicida porque no se puede depender de la energía de un país no confiable. Cuando miro Mercosur yo veo socios confiables. Compartimos historia común, problemas comunes, éxitos comunes...

- Usted es historiador...

- Sí, soy historiador, arqueólogo. Los procesos históricos al final, son los que nos determinan con quiénes somos más parecidos, con quiénes compartimos valores. Nosotros somos democracias. Tenemos problemas pero creemos en el Estado de derecho, en las libertades, en el libre mercado. Estos problemas que tuvimos con la pandemia y luego la crisis de Ucrania nos muestran que el mundo está cambiando y nos obligan a reforzar las relaciones con aquellos con los cuales somos socios y aliados. En el Parlamento Europeo tenemos una especial sensibilidad por América Latina. Si tenemos más acuerdos de asociación, tendremos más alternativas, más disponibilidad y por lo tanto tendremos mejor precio.

España atraviesa por 7 a 8% de inflación algo que no se ha visto en 30 años.

- ¿Cómo ve la evolución de esta invasión rusa a corto plazo? ¿Va a significar el empobrecimiento de Europa?

- Mi primera preocupación en el ranking de las preocupaciones, es que están muriendo miles de ucranianos por una guerra injusta. Lo primero es tratar de detener los asesinatos por una invasión ilegal; en segundo lugar, cómo impacta eso en la economía. Europa ha decidido lo difícil. Si nuestro sacrificio es bajar dos grados la temperatura en invierno, para defender la libertad y la democracia frente a aquellos que la amenazan, pues yo creo que los sacrificios lo podemos hacer. La decisión de ser firmes ante la amenaza, imponer sanciones, pagar más por la energía... El gran reto y nuestra obligación es que no lo paguen los más desfavorecidos.

- En Occidente nos enseñan democracia y libertad pero lo que pasa en Ucrania al final no diferencia democracia y libertad de autocracia y autoritarismo. Es la ley del más fuerte, el pez grande y el pez chico.

- Cuando visité por primera vez el Cementerio de Arlington en Washington me impresionó mucho una leyenda en el frontispicio: “Freedom is not free” (La Libertad no es gratis). Entonces, quien piense que la libertad es gratis se equivoca. La libertad está siempre en riesgo. Las democracias siempre están en riesgo. Muchas veces las democracias han estado a punto de colapsar pero han vuelto. Aquellos que decían que la historia había terminado...

- Fukuyama...

- Yo recuerdo hace poco una portada fantástica. “El retorno de la historia”, “La historia ha vuelto”. La pregunta es qué poder quieres. El poder es un sustantivo y un verbo. A mí me gustaría que Europa apueste por el poder verbo, poder para transformar, poder para hacer algo, poder para hacer cosas. Algunos quieren el poder. Yo creo que Europa tiene la voluntad general, seguramente con sus errores, pero la Union Europea tienen principios, tiene valores y defiende sus principios y valores. Muchas veces tiene un coste, los acuerdos comerciales por ejemplo. China no pone ninguna condición. Le da igual que se deforeste, que se contamine, que tenga niños trabajando. Les da igual pagar una miseria. Europa no. Yo no quiero que me venda un producto que provenga del trabajo infantil o que venga de los destrozos del medio ambiente. Eso nos mete en problemas. Pero qué pasa, aquellos países que respetan los derechos laborales, los derechos de la infancia, del ambiente, los derechos humanos no solo son más libres, son al final más prósperos. Hay una cosa cierta, la democracia en sí mismo, si no genera prosperidad, no es suficiente...

- ¿Por qué cree que Rusia llega a este extremo, un país que no hace mucho que conoce la libertad?

- Las democracias son muy frágiles. Estamos viendo procesos cómo desde dentro de las democracias se desliza hacia el autoritarismo. Y es poco a poco, medida a medida, decisión a decisión. Se erosiona el Poder Judicial, se atenta contra el Estado de Derecho, cuando se empieza a detener a personas por sus ideas. Ahí está Nicaragua que ha pasado de una democracia imperfecta a un régimen dictatorial. Fue a cámara lenta pero lo hemos ido viendo. El Salvador tiene hoy esa misma tentación. Lo vimos en Venezuela. De una democracia con problemas pasó a una dictadura. Con demagogia y populismo se cambia la Constitución y la ley. Las democracias necesitan consolidarse porque siempre son frágiles. En Rusia ha habido un deslizamiento desde la democracia post caída del Muro a una autocracia, con un Presidente que ha ido cambiando la Constitución, que se ha perpetuado en el poder, colocando a sus amigos en el poder, que ha convertido su régimen en una especie de oligocracia, plutocracia que ha ido erosionando derechos y libertades. A sus adversarios políticos o los ha asesinado o los ha metido en prisión. A los periodistas críticos, o los ha matado o los ha hecho desaparecer. Ha roto todo tipo de convención. Ya lo hizo con Crimea. Ahora pensó que podía invadir Ucrania en una semana pero le ha presentado batalla y está a punto de ganarle la guerra.

- ¿Esas derrotas despiertan algún optimismo? Putin ordenó reclutar a la población civil...

- Es absurdo. Está provocando reacciones en contra en las calles de Moscú. Se ha metido eun callejón sin salida y eso es peligroso. Los que se meten solos en una ratonera, en un callejón sin salida, son muy peligrosos. La salida es que nos quieran pasar encima...

- Las bombas nucleares...

- Esa amenaza no tiene que hacer doblar ni la posición de los ucranianos, ni la posición de los europeos, ni la posición de los americanos en defensa de la libertad. Eso es un chantaje. Y si finalmente se lanzan las bombas nucleares, ahí sí no sé lo que habría que hacer. Las democracias occidentales están ayudando a Ucrania a que no pierda la guerra, para que se defienda, para recuperar el territorio que le ha robado el país invasor. ¿Se puede permitir que China o Rusia puedan hacer lo que quieran con países soberanos sin que nadie les ayude, sin que nadie haga nada? Yo creo que no. Eso sería volver a la ley de la selva.

- ¿En qué falló Occidente para que en Rusia vuelva la autocracia y prefiera ser gobernado por un dictador?

- Yo sinceramente no entiendo. Putin pensó que la invasión iba a ser como Crimea, que iba a ser titular de prensa unos días, con (el presidente de Ucrania) Zelensky refugiado en otro país, con un Gobierno títere como tiene en Bielorrusia, que la gente se olvidaría y se acabó.

- Pero no fue así...

- Yo creo que si Putin sabía cómo se iban a desarrollar los acontecimientos no hubiera hecho la invasión. Es el segundo ejército más importante del mundo que esté siendo derrotado en Ucrania. Imagínese el coste que tiene en imagen, prestigio, conflictos crecientes en otras regiones fronterizas...

- El reclutamiento también provoca emigración. ¿Vamos a ver dentro de poco europeos emigrando como antes hacia América?

- Yo creo que no. Europa sigue siendo un continente donde la gente quiere ir. Muchos que emigraron de Ucrania están regresando. Otra cosa es la gestión global de la inmigración. Europa necesita de población para reforzar su mano de obra.

- ¿Y los rusos?

- Y bueno, hay colas en Georgia, en Finlandia. La gente no quiere ir al frente a que la maten. Un ruso que vive en Kamchapka (extremo este) ¿estaría interesado en ir a morir en una invasión ordenada por Putin?

- Su partido Ciudadanos, ¿cómo se convirtió en tercera fuerza política en tan poco tiempo?

- Ciudadanos se formó en 2006 en Cataluña para luchar contra el nacionalismo separatista catalán. Muy pronto se convirtió en un partido nacional. La lógica y el porqué fue para romper con el bipartidismo (Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular). El bipartidismo al final era una falsa alternancia del poder...

- Como demócratas y republicanos...

- Son políticos de derechas y de izquierdas que cuando llegan al poder básicamente hacen lo mismo. No hacen las transformaciones que se necesitan porque a sus políticos les va bien. No hacen cambios porque el cambio tiene su costo. En España la presión fiscal está en torno a los 42%. A mí me descuentan la mitad de lo que gano. Aquí ustedes tienen 10%, básicamente del IVA y un 10% lineal en renta. Con eso no se construye un Estado del bienestar. Es imposible. En mi país el sistema no es perfecto pero se dispone de recursos. Nosotros hemos querido anteponer los intereses del país a los del partido. Hemos tomado decisiones en su momento muy difíciles como apoyar al Gobierno en la pandemia. Pero la tomamos, porque creemos que es lo mejor para el país, no porque nos va a dar más votos. Y eso no siempre se entiende...

- ¿La gente quiere algo más que los partidos tradicionales?

- Bueno, no. En el caso de España se vuelve a votar a los partidos tradicionales. Decir la verdad casi nunca es una buena estrategia para conseguir votos. Por eso casi todos los políticos mienten. Una parte importante de la ciudadanía no quiere escuchar la verdad. Prefiere creer a aquel que le dice lo que quiere oír en vez de escuchar aquello que se puede hacer. No le vota porque no dice lo que quieres oír... Al político solo le importa una cosa: si le votas o no. Entonces, si no le votas a un político que miente, en las siguientes elecciones no mentirían. Muchos políticos se olvidan automáticamente del motivo que los indujo a volcarse a la política. Se meten en la banca, se ajustan la corbata y dicen: “coño, esto me queda bien, ojalá no me la quiten”.