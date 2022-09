Intervención en San Pedro: estas son las irregularidades cometidas por el intendente

Estas son algunas de las irregularidades cometidas por el intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez, recientemente reelegido y quien busca una banca en Diputados de mano del cartismo: el rechazo del balance de su ejercicio fiscal 2021 por grave malversación en la gestión y el informe final de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó una malversación de G. 2.500 millones.

Asimismo, la denuncia contra el intendente presentada por siete concejales en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción en junio pasado y la deuda que la municipalidad tiene desde hace 8 meses con los funcionarios y la dieta de concejales.

Otra irregularidad del intendente es no rendir cuentas a Hacienda

Por otro lado, la Comuna no recibe recursos de royalties ni Fonacide debido a que no presenta rendición de cuentas al Ministerio de Hacienda. El jefe comunal se encuentra también inhabilitado para firmar cheques en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Asimismo, la municipalidad adeuda a Opaci por la expedición de licencias de conducir y el matadero y vertedero municipal están inhabilitados para operar porque no cuentan con licencia del Mades ni de Senacsa.

Interpelaciones al titular de Itaipú y la Ande

En el segundo punto del orden del día se pondrá a consideración el texto final del cuestionario para la interpelación del director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, y en el tercero, el texto final para la interpelación del titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Eladio Sosa. El cartismo había promovido la interpelación de Cáceres y de Sosa por el acuerdo de reducción de la tarifa de la energía de la ANDE, firmado por nuestro país con el Brasil.