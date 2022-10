Las elecciones en Brasil: entre el demonio y el diablo

- ¿Quién gana en Brasil?

- La elección en Brasil está muy polarizada. Es una cosa rara. Cuatro años atrás votamos contra el PT y Lula. Ahora es al revés. La tendencia es contra Bolsonaro. La polarización acabó con el centro. Hay una polarización agresiva de la izquierda contra la derecha radical.

- La sociedad brasileña está partida en dos...

- Hay una movida rara también del voto útil para que Lula gane en la primera vuelta. Hay una guerra de encuestas dibujadas para confundir a la gente. Tiene un efecto en el sector indeciso que vota por el caballo ganador.

- ¿Por qué la gente prefiere más a Lula después de todo su escándalo de corrupción?

- Lula arrancó con 42, 44%. Ahora repuntó 2 o 3 puntos. Bolsonaro igual. No se movió de 30, 31% hasta hoy. Hay otras encuestas. Hubo un debate el jueves que pudo mover a los indecisos. No sabemos. Es difícil saber. La tendencia es que Lula gane en la primera vuelta. Está a 2 puntos del 50% que necesita. El voto útil le puede favorecer. El problema es que la gente está harta de la política. Quiere que se acabe todo en la primera vuelta y que se vuelva a la normalidad. Ya tuvo suficiente con la pandemia. Hay que resolver el problema de la comida, el endeudamiento, la inflación...

- ¿Cuáles son los puntos flacos de Bolsonaro?

- Hizo una campaña machista. No le favorece el voto femenino. Es un bruto porque los que deciden las elecciones son las mujeres y los jóvenes. El voto de la mujer es el más pragmático que existe. Hay una diferencia importante a favor de Lula. Bolsonaro no consiguió romper su burbuja de 30%. Es un candidato tóxico. Su peor enemigo es Bolsonaro, su estilo es incontrolable.

- ¿Cuáles fueron sus resultados económicos?

- La economía no va mal en Brasil. Consiguió muchas cosas pero eclipsó sus conquistas con su estilo burdo y torpe.

- ¿Cuál es entonces el punto flaco de Lula?

- La corrupción y que el PT (Partido de los Trabajadores) vuelva con la venganza en los ojos, que aplique represalias y gire hacia un gobierno autoritario al estilo venezolano. Lo normal sería que se vuelva más conservador.

- ¿Por qué no le afectó su condena por corrupto?

- Bolsonaro no supo explotar bien los antecedentes de corrupción de Lula. No supo aumentar el rechazo de Lula que es del 39%. Bolsonaro tiene un rechazo de 53%. Bolsonaro acusó mucho a la Corte Suprema Corte. Entonces, los miembros de la Corte rehabilitaron a Lula. La realidad es que Lula no fue absuelto de nada. Por una cuestión técnica lo rehabilitaron porque ellos tienen miedo de Bolsonaro quien amenazó con disolver la Corte. Esta es una campaña donde la gente no se decide quién es el menos malo. Por el momento el menos malo es Lula. Por eso Lula está ahí encabezando las encuestas.

- ¿A la gente no le importa si es un ladrón? ¿Cuánto dinero se le atribuye que robó?

- Son muchos miles de millones de dólares. A los sectores pobres no les conmueve. A los sectores medios y altos sí. El problema es que Bolsonaro es considerado peor. Entonces, la elección es una pelea entre el diablo y el demonio. La elección está entre un loco y un corrupto, el demonio y el diablo. El mensaje de Lula es: “Con Lula estamos mejor”.

- ¿Quiénes son los que más favorecen a Lula?

- Los sectores pobres. La izquierda es muy hábil para conquistar con sus promesas...

- A pesar de que dejó al Estado en quiebra...

- Pero muchos electores no razonan a ese nivel...

- El “Hambre Cero” fue una ficción...

- Totalmente, igual que en Argentina. Eso nunca funcionó. Ni se instaló el “Hambre Cero”, porque era inviable. Era pura propaganda.

- Le salió redondo al PT. Gobernó 14 años...

- Una cosa en política es ser y parecer. Siempre gana el parecer. Entonces, la izquierda invierte mucho en publicidad y logran consolidar el relato.

- ¿Y la derecha?

- La derecha tiene mucho más gestión pero no logra implementar su relato...

- ¿Qué posibilidades puede tener Bolsonaro?

- El tiene la mayoría del voto evangélico que es un voto duro. Hay también un voto vergonzante, una teoría que se identifica como “La espiral del Silencio” de la socióloga alemana Elizabeth Noelle Neumann. Las personas tienen miedo de expresar públicamente su voto. Y eso favorece a los dos pero más se inclina hacia Bolsonaro.

- ¿Por qué?

- Sus votantes son más duros que los de Lula. Tienen más convicción. Bolsonaro es un tipo que copió todo de Donald Trump, de su ideólogo Steve Bannon (discurso nacionalista, antiglobalización, anti feminista, anti LGTB). Entonces, él quedó rehén de ese voto duro. No consiguió romper la burbuja de su voto duro. Pero ojo, Trump tuvo mucho más votos de lo que decían las encuestas. Es un fenómeno que se puede repetir. Por eso citaba la teoría de “La espiral del silencio”. Con Trump hubo. Mucha gente se guardó su preferencia hasta el final. En Paraguay se dio en el 2018. Las encuestas decían que Marito iba a ganar por 12 puntos pero ganó apenas por 3 puntos. Hay un porcentaje de error en la proyección de la abstención. Si se produce sobre el voto de Lula, está muerto. Si se produce sobre el voto de Bolsonaro, igual. Después está el posible error en la urna electrónica...

- Bolsonaro es el que más insiste en la trampa por la urna electrónica.

- Si, pero la denuncia que hace por la urna electrónica es la misma estrategia que utilizó Trump que habla de manipulación. Lo que puede pasar es que las personas de bajos recursos se equivoquen al digitar los números...

- Hay un voto oculto a favor de Bolsonaro...

- Sí, que puede ser de hasta 6%, ese porcentaje de error que muestran las encuestas. Bolsonaro predica mucho eso de que le quieren robar las elecciones. En su Gobierno él estimuló el uso de armas por la ciudadanía para defenderse de los bandidos. Hay mucha gente armada entre sus seguidores. Ellos pueden armar líos para amedrentar a los que van a votar por Lula. Son violentos, agresivos. Eso puede producir una abstención. El votante de Lula se puede quedar en su casa.

- ¿Los militares pueden gravitar en las elecciones?

- Pueden. Los militares ocupan puestos muy importantes como en Itaipú. El Gobierno emplea como a 6 mil. Entonces, si Bolsonaro pierde por pocos votos... nadie cree en un golpe pero si hubo un intento en Estados Unidos, ¿por qué no en Brasil?

- Para usted, ¿habrá segunda vuelta?

- Pienso que sí.

- Si van a segunda vuelta, ¿quién puede ganar?

- Puede ganar Lula pero si no ganó en la primera vuelta puede darse un cambio de votos. Va a ser otra elección.

- A fines de octubre...

- Sí. Si se produce van a ser tiempos muy calientes, muy dinámicos. Puede haber gente que no se fue a votar y que en la segunda irá a votar. Bolsonaro se va a fortalecer. Puede envalentonarse y pelear. Y ahí, si pierde por pocos puntos puede forzar su victoria con un golpe, o en la calle o en el tribunal electoral.

- ¿Cómo ve Paraguay?

- Está complicado Paraguay. El oficialismo le regala en bandeja la elección al cartismo.

- El oficialismo reconoce eso...

- Hay 30% de voto indeciso que pueden ir a Arnoldo Wiens. El problema de Wiens es que está atado a Marito que tiene 70% de rechazo. Wiens logró apalancar el voto que tenía Hugo Velázquez, 25 puntos. Hay una simetría entre el voto de Wiens, el voto de Marito para la Junta de la ANR y la aprobación de Marito que está en 25 puntos. La campaña de Wiens comete muchos errores. No es un colorado. No tiene llegada y además es hijo de Cartes. Fue su senador en 2013...

- Es el candidato de emergencia después de la salida de Velázquez. El Gobierno de Estados Unidos metió el pie en la campaña. ¿En qué incidió la calificación de corruptos contra Velázquez y Cartes?

- No incidió en nada. Bueno, en lo electoral no incidió. En lo político sí pero al electorado colorado no le importa. Es un poco bruto. Lo único que le importa es el poder. Su problema es que cada vez el poder le cuesta más porque tiene que pactar con el narcotráfico y el crimen organizado como se ha visto en estos años...

- ¿Y la oposición?

- Efraín Alegre tuvo miedo de poner como Vicepresidenta a Esperanza Martínez porque es de izquierda. Pero la izquierda paraguaya es mucho más socialdemócrata. Pueden haber pequeños grupos que son radicales pero no gravitan para nada. Efrain tiene derecho a cometer 10 errores. Ya cometió los 10.

- ¿Cuáles son los 10?

- El cambió 250 mil votos de la izquierda por una teoría de que con Soledad Núñez como Vicepresidenta va a conquistar el voto joven. También dejó a un lado al disidente Hugo Estigarribia que podía ser una pata colorada. El dice: “no queremos cartistas ni colorados”. Pero necesita una pata colorada como tuvo Fernando Lugo. Hay un 60% de colorados que están hartos de sus dirigentes. Efraín tiene que ser más hábil para pescar eso. Además tiene que convencer a Euclides Acevedo, a Payo Cubas, a (José Luis) Chilavert. Es una ingeniería complicada...

- ¿Esperanza, por qué?

- Para mí que Esperanza pudo haber calzado bien porque el tercer punto que más aflige a los paraguayos, según las encuestas, es la salud. Aquí quedó esa imagen de que la salud con Fernando Lugo estuvo mejor. La primera preocupación es la seguridad y en segundo el trabajo. El problema en la seguridad es estructural...

- El crimen organizado, el PCC...

- Los del PCC se instalaron en Paraguay porque en Brasil se congelaron todas sus propiedades, sus cuentas bancarias en tiempos del juez Sergio Moro. Me dicen acá que manejan hasta las penitenciarías en asociación con algunos funcionarios corruptos. No es de extrañar. En Brasil, el Gobierno de Sao Paulo hizo un acuerdo con el PCC. En Santa Catarina quemaba colectivos. Generaba pánico para chantajear a las autoridades.

- En El Salvador dicen que las Maras, esas pandillas violentas, hicieron un pacto para que pueda gobernar (el Presidente) Bukele...

- Estos tipos del PCC no tienen límites. Es un holding. Están los delincuentes en libertad, los presos organizados, funcionarios, empresarios, contrabandistas... Es un emporio.

- ¿Cuál es el impacto de las redes en la campaña? Los fake news desprestigiaron bastante las encuestas. No son creíbles...

- Una cosa que sí impacta en la campaña electoral es el Whatsapp, los grupos de Whatsapp. Bolsonaro tenía 100 mil grupos espontáneos de Whatsapp antes de ser elegido Presidente. Es increíble la penetración del Tik Tok. Pero el contenido tiene que ser apropiado. Hay que generar contenidos atractivos y cortos. Ese viejito de Bucaramanga opositor a Petro (Rodolfo Hernández de 77 años), ese penetró bastante con el Tik Tok pero no le fue suficiente en segunda vuelta...

- ¿Cómo ve las posibilidades del partido Colorado?

- Perdió mucho. Está muy dividido. Su ciclo se fue agotando desde que se volvió como una empresa. Es como un emblema más de Cartes...

- ¿Cuál es su opinión? En Argentina dicen que Paraguay es el mejor lugar para invertir en este momento...

- Yo leí esa nota. Usted sabe que no es así. Acá hay muchas inversiones inmobiliarias porque la moneda es estable. Los impuestos son bajos pero el enemigo es la inseguridad jurídica. La impunidad, la falta de castigo es fundamental...