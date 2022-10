Wiens critica traba a personas para acceder a mercado laboral

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Fuerza Republicana, Arnoldo Wiens, dijo que hay 400.000 paraguayos en Informconf y agregó que las mismas no pueden acceder a empleos formales ni a créditos.

“Son ciudadanos que quieren producir y consumir pero están esclavizados financieramente. Con ayuda de los diputados y senadores vamos a sacar legislaciones que nos ayuden a calzar esa situación para incorporar al mundo laboral a esas personas”, indicó Arnoldo Wiens, precandidato presidencial del oficialismo, en una entrevista a un medio radial capitalino.

Por otra parte, el presidente Mario Abdo Benítez dijo que el movimiento Honor Colorado compra voluntades, entre ellos a periodistas, diputados y senadores. Sus expresiones fueron vertidas en un encuentro de Fuerza Republicana en el Club Humaitá de Asunción este martes último.

“Ellos (cartismo) podrán comprar periodistas, diputados y senadores, pueden comprar muchas cosas, pero no podrán comprar la dignidad de este pueblo paraguayo que nunca se arrodilló ante nadie”, expresó. Agregó que no tienen “otra agenda que no sea la política”.

El Mandatario es además candidato a presidente de la ANR, pese a violentar la Constitución Nacional, cuyo artículo 237 dice que el jefe de Estado y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos y privados mientras duren en sus funciones.