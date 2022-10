Ediles de Caapucú piden intervención municipal

El pedido de intervención a la gestión municipal del intendente cartista de Caapucú (Dpto. de Paraguarí), Gustavo Penayo, se resolvió el pasado 1 de octubre en la Junta Municipal por resolución Nº105/22 a pedido de la concejala liberal Mabel Schupp. En tanto que, ayer con la resolución de la Junta Municipal se solicitó al ministro del Interior, Federico González, dar seguimiento al pedido de intervención.

Votaron por la aprobación de la intervención los colorados: Rubén Penayo y Cayo Barboza, y los liberales Mabel Schupp, Luis Carlos Agüero, Lucas Milán Giménez, José Villalba Benítez y Francisco Rojas. Se abstuvieron los colorados: Juan Benítez, Lidia Tellez, Hernán Olavarrieta y la concejal liberal Julia Armas. Estuvo ausente María Elisa Espínola (ANR).

Los ediles sostienen que el intendente desde que asumió el cargo se ha negado a rendir cuentas al Legislativo. Además, es cuestionado por no presentar la rendición del tercer cuatrimestre de 2021, la rendición anual de cuentas del ejercicio fiscal 2021 y la ejecución del primer y segundo cuatrimestre del 2022.

Tampoco el intendente presenta las documentaciones exigidas por Contraloría General de la República (CGR) y sigue en “rojo”, ante la falta de rendición del uso de los royalties y Fonacide. Igualmente no ha presentado los informes y documentaciones al Ministerio de Hacienda, en la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) y en la Dirección General de Contabilidad Pública.

Los concejales de Caapucú quieren conocer qué pasó de los G. 1.661 millones de los recursos de royalties que el intendente cartista había recibido al asumir en noviembre del 2021. Según el corte administrativo y los actuales reportes de extractos bancarios de la cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento (BNF), se observa el vaciamiento de dichos fondos, pero en la ciudad no hay una obra visible que beneficie a los contribuyentes que justifiquen los gastos.

Es improcedente, dice intendente

El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR, cartista), dijo que el pedido de la Junta Municipal es improcedente. “Esto estaba en el libreto dentro de sus estrategias políticas, pero ni siquiera estaba en el orden del día. Todo fue una sorpresa para los concejales. Voy a analizar si veto o no”, indicó.

Agregó que nuevamente “los ediles atropellaron todo. Para hacer en forma el pedido, no se acogieron a lo que dispone la carta orgánica municipal. Hasta el momento no me pasaron aún la resolución de la que ya estoy al tanto, pero si llega vamos a devolverla por improcedente, porque no hicieron como tiene que ser, según las normativas”, puntualizó Penayo.