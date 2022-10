Mario Abdo no se pone de acuerdo con sus ministros, asegura presidente de Diputados

“El Ministerio de Hacienda pide austeridad en el análisis del Presupuesto, pero el Ejecutivo no hace una bajada de línea a sus ministros. El presidente Mario Abdo debe hacer eso, pero sus ministros vienen todas las semanas a pedir ampliación presupuestaria. En el anteproyecto, cada ministro debe ver todo lo que le falta en su institución y enviar eso ya en el proyecto que pasa Hacienda y no pedir al costado una ampliación. Hay una total descoordinación porque no hay una bajada de línea a lo que él pide”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA, FIL), consultado sobre los pedidos de ampliaciones que realiza cada ministerio.

Lea más: Cámara de Diputados tratará ampliaciones por G. 21 mil millones

Agregó que la Cámara de Diputados tiene sus representantes en la Comisión Bicameral de Presupuesto y que el proyecto aún se está analizando. Indicó que las ampliaciones no nacen desde el legislativo, sino desde los mismos ministerios.

Lea más: TSJE pide ampliación para 2023 de G. 15.000 millones

“Son promesas que después no se cumplen; muchas ampliaciones vienen del Poder Ejecutivo. No sé si el consejo de ministros se reúne con el Presidente, o por lo menos no funciona, porque hay una total descoordinación en lo que se envía y en lo que se pide”, fustigó el diputado liberal.