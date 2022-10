Informe de CBI deja al Ministerio Público “entre la espada y la pared”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el diputado Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) habló de la presentación del informe preliminar de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso Nacional, que señala que Paraguay es un “corredor logístico de la criminalidad internacional” y apuntó al expresidente Horacio Cartes (2013-2018) como el supuesto líder de un esquema dedicado al lavado de dinero y el contrabando de cigarrillos.

El diputado Buzarquis opinó que el informe de la Comisión Bicameral deja al Ministerio Público sin “argumentos jurídicos” para dejar de formular imputaciones o comenzar a investigar con seriedad los supuestos vínculos del expresidente Cartes con actividades criminales.

“Hace dos o tres meses hubo una reunión en el Senado donde se le invitó a (la fiscala general) Sandra Quiñónez y le acompañó (el fiscal) Osmar Legal y le pregunté a Legal por qué nunca allanaron una sede del Grupo Cartes. Ellos decían que todo se está investigando pero que no podían obrar porque sí nomas, sin tener ningún elemento conducente”, comentó el legislador.

Agregó que desde el momento en que el informe de la Comisión Bicameral con toda su documentación oficial le sea remitido, el Ministerio Público quedará “entre la espada y la pared.

“No sé qué mas excusas pueden poner. Todos estos documentos que tiene la Comisión Bicameral son documentos oficiales (…) Es bastante extensa la información, corresponde una imputación inmediata para comenzar”, opinó. “Con todos estos elementos no pueden decir que no tienen información, que no tienen indicios; argumentos jurídicos no tienen”, enfatizó.

El diputado Buzarquis dijo que varios miembros de la Comisión Bicameral solicitaron que el informe sea hecho público “para que cualquier ciudadano pueda acceder y haya una especie de conciencia de la realidad. Si no creés, investigá. Ahí están los papeles, hay documentos, hay pruebas”.

El legislador admitió que no tiene mucha esperanza en lo que estén dispuestos a hacer los organismos locales judiciales y de seguridad, por lo que “la única forma de que esto avance es que sea público, que haya conciencia ciudadana y apelar a nivel internacional”, agregando que “finalmente estos son delitos transnacionales, en lavado de dinero se habla de vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de cigarrillos”.

Cartes, señalado como “jefe” de red de tráfico

El informe de la Comisión Bicameral resalta presuntos vínculos entre el expresidente Cartes y empresas vinculadas a él como Tabacalera del Este SA (Tabesa) con el contrabando internacional de cigarrillos o el terrorismo internacional.

La fiscala general, Sandra Quiñónez, ha sido duramente criticada durante su período al frente del Ministerio Público, por lo que se percibe como inacción ante las acusaciones realizadas contra el expresidente Cartes.

“Los informes califican internacionalmente a Horacio Cartes como el jefe de una extensa de red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, dijo el pasado martes el presidente de la Comisión Bicameral, el senador Jorge Querey.

Partidarios del expresidente Cartes en el Congreso y su abogado Pedro Ovelar alegan que el informe preliminar de la Comisión Bicameral tiene motivaciones políticas contra el exmandatario y que está “plagado de errores” y afirmaciones sin sustento fáctico.