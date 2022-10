En el Senado aplazan el “platal” para Petropar

Los senadores requerían de 23 votos para ratificarse en su aprobación sobre el proyecto de ampliación presupuestaria para Petróleos Paraguayos (Petropar). Diputados rechazó el proyecto de ley por 36 votos.

El senador Amado Florentín (PLRA) defendió el dictamen de rechazo emitido por la comisión de Cuentas y Control. Mencionó que el presupuesto total en el rubro de combustibles fue de US$ 585 millones. “Estaríamos aprobando una ampliación a dos meses del cierre del ejercicio fiscal del 47% del presupuesto inicial”, indicó y sumó que el saldo presupuestario del rubro de combustible es de US$ 170 millones.

“Si aplicamos a nueve meses estamos hablando de una ejecución mensual de US$ 46 millones que, si se ejecuta octubre, noviembre y diciembre se utilizarían US$ 138 millones de los US$ 170 que se tiene de saldo”, indicó el senador liberal.

Rechazan veto del Ejecutivo a clasificador presupuestario

La Cámara de Senadores rechazó el veto del Ejecutivo que establece un clasificador presupuestario que permite conocer cuánto dinero destinan las instituciones públicas a los pueblos originarios ya sea en educación, salud, desarrollo social y servicios básicos. El veto pasa a la Cámara de Diputados.

“El objetivo es saber en números cuánto dinero se gasta en los pueblos indígenas a través de un clasificador presupuestario”, indicó el senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG).

El senador Rodolfo Friedmann (ANR, oficialista) indicó que muchas instituciones realizan ayudas a los pueblos originarios y que si no cuentan con el clasificador presupuestario se limitará la ayuda y forzará a las instituciones a reprogramar sus presupuestos.

El Poder Ejecutivo objeta el proyecto de ley argumentando que la aplicación de un clasificador provocaría un decrecimiento en los montos de asignación programadas para otras funciones y subfunciones. También señalan que se rompería la armonía de las reglas de clasificación presupuestaria.

Préstamos del Ejecutivo, sin tratamiento

La Cámara de Senadores nuevamente dejó sin tratamiento dos préstamos internacionales que son requeridos por el Poder Ejecutivo.

Uno de ellos es un préstamo de US$ 45.000.000 del BID que servirá para el financiamiento del proyecto de mejoramiento de la calidad de atención de la red de servicios de salud de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caazapá y Alto Paraná a cargo del Ministerio de Salud. Igualmente, un préstamo de US$ 175 millones del BID y de la JICA para agua potable y saneamiento en el área metropolitana de Ciudad del Este.