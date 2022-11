Martín Burt promete en Guairá capacitar al campesino

El precandidato a presidente de la República Martín Burt (PLRA) estuvo en compañía de la precandidata a vicepresidenta Luz Borja; los aspirantes a ser senadores Lucas Aquino y Eduardo Nakayama y el precandidato a gobernador de Guairá doctor Carlos Caballero.

En su discurso, Burt dijo que ayudará a los campesinos a ganar dinero para que dejen de depender de la politiquería que siempre mantuvo al campesinado dependiente del poder político de turno.

“Desde el gobierno voy a capacitar a los campesinos para que ganen dinero, dejen de depender de la politiquería y puedan salir adelante con sus familias. “Yo no vengo a pelearme con nadie, no me interesa la pelea de la politiquería, a la gente no le importa la pelea de los políticos, lo que la gente quiere es tener empleo y ganar dinero en sus bolsillos para que sus familias tengan salud y educación”, señaló.

Lea más: Martín Burt reitera que tiene plan contra la pobreza

Mencionó además su preocupación acerca del alto nivel de deserción escolar existente en el Paraguay, en donde de cada 10 niños que entran a la escuela solo culminan el ciclo la mitad, con suerte. Dijo que el negocio de la clase politiquera del Paraguay es no educar a la gente. “En las escuelas hay urnas para votar, pero no hay computadoras para enseñar”, manifestó Burt, quien fue intendente de Asunción (1996-2001).

El político liberal refirió sobre tener un gobierno transparente que rinda cuentas diarias a la ciudadanía. Señaló que en su gobierno “todos los ministros van a rendir cuentas diariamente”.