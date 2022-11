Censo: un fracaso y una pérdida para el país, dicen en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA), dijo que el censo fue un rotundo fracaso porque una vez más se manejó de manera improvisada, se dejó en evidencia que los censistas no estaban capacitados y el cuestionario era pobre y sobre todo con preguntas obvias.

Agregó que en la próxima sesión, a realizarse el miércoles de la semana que viene, va a solicitar un informe detallado a Iván Ojeda sobre la utilización de los US$ 43 millones del préstamo aprobado para la realización del Censo Nacional.

“Un 40 ó 50% no llegaron a las casas a nivel país. Creo que no va a traer lo que nosotros queríamos para que el país se pueda planificar. Es un fracaso y una pérdida muy importante para el país, no solo por el préstamo sino porque paralizamos todo por algo a lo que no se le dio mucha importancia en la organización”, lamentó el presidente de la Cámara Baja.

Indicó además que no se puede culpar a los voluntarios por el fracaso, como lo está insinuando Iván Ojeda, porque se notaba que la capacitación no fue la adecuada y se debían haber presentado las preguntas en las instituciones educativas terciarias para que los universitarios censistas estén en mejor conocimiento.

Una vez más, el Gobierno mostró su improvisación

“Principalmente se perdió una importante oportunidad, porque el cuestionario fue muy pobre, con preguntas muy básicas. También les faltó preparación a los censistas, fue nuevamente improvisado. En la sesión ordinaria de la próxima semana vamos a pedir un informe detallado de en qué se usó los US$ 43 millones y, sobre todo, el resultado”, sentenció Carlos María López.

Por otro lado, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) dijo que a ella le censaron luego de las 18:00, cuando llamaron y explicaron que al edificio en donde ella vive no llegó ningún censista, entonces se envió a voluntarios de otra zona para censar a los pobladores.

“Me explicaron que fallaron muchos voluntarios, pero se debería haber sacado a más suplentes, bomberos, policías o haber pagado, porque se dio mucha plata para este censo. Una vez más un fracaso, se mostró de nuevo la improvisación de este Gobierno que no hace las cosas bien. Vamos a pedir informes para saber en qué se utilizó la plata del préstamo que aprobamos”, dijo la diputada Amarilla.