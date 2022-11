Intentarán esta semana rechazar disminución de penas a corruptos

“Queremos incluir en los tres primeros puntos (de la próxima sesión de Diputados) y que esto se trate ya”, indicó la proyectista, diputada Rocío Vallejo (PPQ) sobre la iniciativa de ley que busca aumentar las penas por casos de corrupción, pero que fue gravemente desvirtuada en el Senado.

Lea más: Aumento de penas para corruptos: “Destruyeron el proyecto”

La propuesta de Vallejo, aprobada en Diputados planteaba elevar hasta 15 años de cárcel la expectativa de pena para delitos como lesión de confianza y estafa, sin embargo en el Senado incluyeron un atenuante que podría incluso permitir blanquear casos ya juzgados.

“Ya tenemos el dictamen de la Fiscalía sobre al versión Senado donde ellos manifiestan todos los problemas que van a tener y que finalmente se vuelve una ley más benigna en la versión de la Cámara Alta”, dijo Vallejo, remarcando la oposición del propio Ministerio Público.

Mencionó que la modificación más grave que introdujo el Senado es respecto al Artículo 192 del Código Procesa Penal, que refiere a la lesión de confianza.

“El caso de la lesión de confianza (Art. 192) es donde ellos introducen un elemento del tipo legal que se llama ‘elemento subjetivo adicional’”, que en pocas palabras obliga a la Fiscalía a demostrar no solo que hubo sobrefacturación, sino también intención de enriquecerse.

“Ahora la Fiscalía no solamente tiene que demostrar que hubo un daño patrimonial de G. 100 millones (por ejemplo) por comprar sillas más caras, sino que tiene que demostrar que esa adquisición se hizo con la intención de que el administrador obtenga un beneficio patrimonial indebido, que es algo más que debe investigar el Ministerio Público” y que actualmente no existe.

“Si vos sos administrador, no importa si te querés enriquecerte o no. Directamente no tenes que causar un perjuicio patrimonial. Sin embargo, ellos (senadores) agregan eso y generan una norma más benigna”, alertó.

A criterio de la legisladora, el hecho aún más grave es que -de prosperar la versión Senado- no solo beneficiará a casos futuros sino también pasados, ya que recordó que en el único caso que la Constitución admite la retroactividad es cuando la nueva norma es más benigna.

“Todos los que fueron condenados por lesión de confianza van a plantear revisión y pueden salir absueltos, o sea gravísimo es esto”, finalizó.

Postergado otro proyecto

En el orden del día de la sesión pasada de Diputados también se incluyó otro proyecto de ley casi idéntico en el sentido de que también planteaba aumento de penas para casos de corrupción, del cual es proyectista el diputado Jorge Brítez (indep.). Dicho proyecto sin embargo no está en planes de su tratamiento, ya que no tiene dictamen atendiendo a que se pretende que no se superponga con esta iniciativa que ya fue tratada en ambas cámaras.

Actualmente la Cámara de Diputados no logra tratar sus puntos del orden del día ya que la mayoría de los diputados prioriza la campaña electoral.