Ejecutivo promulga préstamo de US$ 30 millones para Becal

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó hoy la Ley N° 7.025,m con fecha del 21 de noviembre último, por el cual “aprueba el contrato de préstamo N° 4.895/OC - PR, por un monto de hasta US$ 30 millones para el financiamiento del programa de fortalecimiento del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López”, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estará a cargo del Ministerio de Hacienda; y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022″.

Este dinero, según el proyecto de ley promulgado, será destinado a egresados universitarios para que puedan realizar estudios de postgrado en el exterior, con el objetivo de aumentar el capital humano en Paraguay. El préstamo aprobado por el Congreso Nacional cubrirá el programa Becal por los próximos seis años, según los informes oficiales.

El proyecto de ley fue aprobado el 13 de octubre pasado por la Cámara de Senadores y sancionado por la Cámara de Diputados el 2 de noviembre pasado.

Antecedentes

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Hacienda. En su momento, la coordinadora general de Becal, Andrea Picaso, manifestó que lograr la media sanción es el primer paso en busca de seguir formando capital humano mediante el programa de becas.

Respecto a cómo se pretende utilizar los US$ 30 millones, desde Becal comentaron que US$ 24 millones son para becas y casi US$ 4 millones son para el Fondo de Garantía. De esos US$ 24 millones, US$ 12 millones se destinarán a becas de maestrías para el sector público, US$ 10 millones para posgrados del sector privado y US$ 1 millón para doctorados en Paraguay, así como recursos para talleres de identificación de programas por demanda de los sectores.

Más de 1.500 beneficiarios

Picaso explicó que, con dicho préstamo, el programa tendrá más de 1.500 beneficiarios en 5 años, de los cuales 768 son para el sector privado y 718 del sector público, además de 20 becas para doctorados nacionales.

Sobre el Fondo de Garantía, el instrumento favorecería al “apalancamiento financiero” de Becal, lo que permitirá cofinanciar oportunidades de estudios.

Esto quiere decir que seguirán las becas con cobertura de pago al 100% y se habilitarían otras al 70%, para que el 30% restante sea solventado con otra beca de una banca privada o, incluso, por otro organismo internacional.

Fondos alternativos

Picaso destacó que, mediante la búsqueda de fondos alternativos y la creación de otras formas de financiamiento, el programa no dependerá de manera exclusiva del Fondo para la Excelencia de la Educación y de la Investigación (FEEI).

A la fecha, el programa Becal I ya fue ejecutado al 98% en cuanto a los recursos del FEEI, mientras que el programa Becal II tiene recursos comprometidos en un 58% del total de dinero aprobado.