“Me preocupan las deudas del gobierno de Mario Abdo”, afirma diputado

El diputado Carlos María López fue una de las autoridades del ámbito político que estuvieron hoy en la misa por el Día de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la cual monseñor Ricardo Valenzuela lanzó duras críticas a los políticos. López brindó declaraciones que afirmaban estar de acuerdo con las declaraciones de monseñor.

“Es un mensaje claro de cómo estamos en el país y de que la clase política ha descuidado al pueblo. Debemos escuchar y llevarlo a la práctica, que es lo que insistía monseñor. Sabemos de los cuestionamientos que tenemos en todos los poderes, más en la Justicia, porque no tenemos paz social. Debemos no solamente escuchar y aplaudir, sino llevarlo a la práctica”, afirmó.

Así también, ante la consulta acerca de cómo ve el último tramo de Mario Abdo Benítez como presidente de la República, manifestó: “Con mucha preocupación, por las deudas. He visto que para la próxima semana están produciendo tres endeudamientos altos. Ojalá que no sean deudas que sean totalmente innecesarias. Me preocupa la mala utilización de los recursos del Estado, viendo a los políticos de diferentes partidos despilfarrando lo que es del pueblo. Vimos medicamentos y víveres que se reparten en campañas políticas”.

Así también, sobre otro tema que mencionó monseñor Ricardo Valenzuela -la utilización de los recursos del Estado- dijo: “Se debe hacer un análisis de presupuesto, invertir en lo que se necesita: educación, salud. El tema presupuestario es así, uno presupuesta. El Ejecutivo es el que tiene que saber dónde utilizar esos bienes. Es cierto que el Paraguay se ha endeudado muchísimo, pero hay una realidad y es que los pedidos también vienen de la ciudadanía”.

“Tratamos de estudiar bien los presupuestos, tenemos que pensar en quitar presupuestos de algunas instituciones. Hay algunas a las que se le ha otorgado créditos y todavía no se ha ejecutado. Dentro de Diputados respetamos lo que Hacienda había dicho del 2,3 de déficit; ojalá en el estudio del presupuesto en Senadores se mantenga y pueda hacerse posible, porque vivimos tiempos difíciles y llegan las fechas en las que se vencen nuestros créditos, a partir de 2023″, señaló.

López hizo hincapié en que existen instituciones que fueron descuidadas y otras a las que se les otorga “mucho presupuesto”.

Por otro lado, sobre el Instituto de Previsión Social indicó que “varias autoridades anteriores hicieron que llegue a esta situación. Creo que el nuevo gobierno tiene que ver esta situación de la falta de medicamentos, mala praxis, nepotismo, etc.”.

Finalmente, López reiteró que se debe no solo aplaudir las declaraciones de monseñor durante la misa, sino también llevarlas a la práctica.