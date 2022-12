Derogar donación de la UE “es una campaña manipuladora por interés electoral”, dice Samaniego

Antes de su ingreso a la sesión extraordinaria de este martes en la Cámara Alta, la senadora Lilian Samaniego manifestó su postura en contra de derogar la millonaria donación de la Unión Europea (UE), siendo este un fondo de más de 30 millones de euros a ser destinado a la educación nacional.

Asimismo, Samaniego apuntó directamente hacia sus correligionarios que están a favor de rechazar estos fondos, alegando que están realizando una “campaña manipuladora” con un tema muy sensible, que es la educación de los niños.

Incluso refirió que con esta idea que expresan llegan a “dividir la sociedad” con mentiras y engaños a días nada más de las elecciones internas que se desarrollarán este domingo 18 de diciembre, todo con la intención de “conseguir más votos”, denunció.

“Ustedes ya saben quiénes son. No les importa que Paraguay quede como un país poco serio, no les importa violentar la Constitución Nacional. Este tratado está por encima de las leyes nacionales y derogar es una inconstitucionalidad. Todo es político y, si no lo es, ¿por qué tanto apuro? Porque quieren que impacte para el 18″, finalizó.

Lea más: Unión Europea “no decide el contenido de la malla curricular” en Paraguay