Abdo Benítez remitirá hoy al Senado el nombre de su candidato para fiscal general

Si bien no comunicó quién es su elegido de la terna para fiscal general del Estado, el presidente Mario Abdo Benítez reveló que remitirá este miércoles a la Cámara de Senadores el nombre de su candidato para el cargo.

“Quiero enviar ya hoy, a más tardar a la tarde, porque si no va a ser difícil que el Senado trate mañana. Voy a hacer todo el esfuerzo”, sostuvo durante un acto oficial en Mariano Roque Alonso.

En otro momento, manifestó que aún no decidió a quién de los tres ternados propondrá ante el Senado. “No, no tengo, no quiero mentir. Estamos trabajando, lo que pasa es que estoy muy atareado”, fue su respuesta ante la consulta.

Elegido de Abdo Benítez sería tratado mañana

La intención del mandatario es remitir el nombre de su elegido este miércoles para que la Cámara Alta pueda convocar a sesión extraordinaria para mañana, a fin de tratar el eventual pedido de aprobación del Ejecutivo.

“Ya hablé con el presidente del Congreso y hay predisposición para tratar mañana si es que enviamos hoy”, indicó el mandatario.

El presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, señaló la semana pasada que cualquiera de los tres candidatos sería aprobado por la Cámara Alta.

El Consejo de la Magistratura (CM) conformó la terna con los camaristas Gustavo Santander Dans y Emiliano Rolón y la abogada Cecilia Pérez Rivas, quien ocupó cargos en este Gobierno.