Concejales raboneros dejan sin quorum Junta Municipal de Carapeguá

De los 12 concejales electos por el pueblo para participar de las sesiones de la Junta Municipal, seis no aparecieron, lo que imposibilitó el desarrollo de la reunión que cada semana se desarrolla.

La mayoría de los concejales está en campaña proselitista y al parecer les interesa más atender sus cuestiones partidarias, que participar de la sesión para la cual fue elegido por el pueblo, manifestó el titular del cuerpo legislativo, Silva.

Entre los raboneros que no justificaron su inasistencia se encuentran los ediles colorados Alba Montiel, Francisco Román, David Aranda, Pedro Espínola y Carlos Ojeda e Ignacio Ojeda, del PLRA. Ante la ausencia de los concejales, no se tuvo quórum necesario y por lo que no se pudo desarrollar la sesión, según indicó el presidente de la junta municipal.

Concejales entregaron reconocimiento a deportistas

Como no hubo quórum y estaban presentes deportistas de este distrito que fueron invitados para la sesión para ser reconcidos por parte de la Junta Municipal, el titular del legislativo decidió que de igual manera se les entreguen los pergaminos y la resolución N° 534, de reconocimiento a la Comisión Directiva, cuerpo técnico, jugadores e hinchas del Club Sportivo Carapeguá por el logro de “Campeón del Torneo Nacional B”, Unión del Fútbol del Interior.

Asimismo, procedieron a la entrega de pergamino y resolución N°552 por la cual otorgan reconocimiento a dos deportistas carapegüeños que integran la selección paraguaya de fútbol, talla baja, que se consagró campeón Intercontinental, Amado Gamarra y Marcelo Garcete.

Renovación de mesa directiva de la junta quedó pendiente

En la Junta Municipal, el bloque de los seis concejales que venían haciendo oposición pretenden llevar al edil Ederson Centurión(ANR) a la presidencia y a la vicepresidencia a Margarita Miró (PLRA).

Pero del mismo bloque, el concejal Ojeda también aspira a ser presidente de la Junta Municipal, o en todo caso, mantener su cargo de vicepresidente del cuerpo legislativo.

Como no llegaron a un acuerdo, considerando que quieren que se haga la alternancia, fue el motivo por el que Ojeda se ausentó.

Mientras que el otro grupo de los raboneros tiene previsto llevar a la presidencia de la Junta Municipal a Francisco Román (ANR) y como vicepresidenta a Alba Montiel (ANR).