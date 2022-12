Concertación: los números de las internas dan “buenísimas perspectivas” para ganar en las generales

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Guillermo Ferreiro, presidente del Partido Revolucionario Febrerista y coordinador de la Concertación Nacional, hizo una valoración favorable de la participación en las elecciones internas de esa alianza opositora el pasado domingo, haciendo énfasis en el hecho de que más de 150.000 personas no afiliadas votaron en la Concertación.

Ferreiro afirmó también que un número de personas afiliadas al Partido Colorado votaron en las internas de la Concertación, aunque admitió que aún no hay datos concretos al respecto.

Sin embargo, afirmó que los números vistos en las internas “nos dan buenísimas perspectivas para ganar” las elecciones generales de abril de 2023, en la que los candidatos de la Concertación a la Presidencia y Vicepresidencia de la República serán Efraín Alegre y Soledad Núñez, respectivamente.

El presidente del Partido Febrerista recordó como un antecedente positivo la victoria de Mario Ferreiro en la carrera por la intendencia de Asunción en 2015, afirmando que en esa ocasión el candidato opositor recibió un importante número de votos de afiliados al Partido Colorado, aunque esos datos no se reflejaban en los reportes de boca de urna que salían durante la jornada porque “el colorado no quería que se supiera que votó por un no colorado”.

Las estimaciones indican que alrededor de solo un 11% de todas las personas habilitadas en el padrón nacional votaron por la Concertación. Sin embargo, Ferreiro dijo creer que esa no es una estadística negativa, teniendo en cuenta que en las internas presidenciales pasadas la oposición vio porcentajes de participación similares, pero en las generales de 2018, Efraín Alegre solo perdió contra Mario Abdo Benítez por cerca de un 3%.

“Si comparamos con lo que pasó en años anteriores, hay un crecimiento sostenido. Esto no es la ANR, no vas a ver filas de funcionarios públicos en los locales de votación”, dijo Ferreiro.

Agregó que, a su juicio, la ANR tiene un “piso” electoral alto pero un techo “bajo”, por lo que “muestran músculo” en las internas con altos índices de participación -el Tribunal Electoral Partidario colorado estimó que cerca de un 50% de los afiliados al partido votaron en las internas del domingo–, pero ese índice de participación se eleva poco en las generales.

Ferreiro admitió, sin embargo, que muchas veces aún ese escaso crecimiento es suficiente para darles la victoria a los colorados en las generales, “porque nosotros somos los bobos que vamos separados”.