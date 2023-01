Causa montada: “Vamos a humillar una vez más a la Fiscalía”, asegura Ferreiro

Según Guillermo Ferreiro, el Tribunal Especializado en Delitos Económicos resolvió desdoblar la causa original. Aseguró a ABC que se trata de una situación absurda donde su defendido Mario Ferreiro no es ni mencionado. “Pero está metido de onda en la acusación y ahora sabemos que es por pollos”, sostuvo.

Ante este nuevo caso, Ferreiro adelantó que van a apurar para que esta parte de la historia vaya a juicio y que haya sentencia lo antes posible. Explicó algunos detalles como que a Alfredo Guachiré “vinieron a extorsionarle, pero no dice cómo, y que es una charla donde no es mencionado su cliente ni la municipalidad y mucho menos Mario estuvo presente”, expresó.

Para el abogado, ese juicio sería “un paseo” y volverán a humillar al Ministerio Público por sus argumentaciones.

Cano no apeló para no generar jurisprudencia, dice Ferreiro

También manifestó que Cano no apeló para que no se genere jurisprudencia. “No es por buena o porque descubrió el derecho, sino para que no quede en revista jurídica”, aseguró.

La misma fiscala Cano es la que está en el proceso que se desdobla. Además ella abrió otras en contra del exjefe comunal como la de Empo, en el que pidió que Mario siga sujeto a la investigación pese a tener un sobreseimiento provisional, a la que Ferreiro califica de un nuevo atropello a la lógica.

Cree que el JEM encubre a Cano y este órgano debe actuar de oficio

El defensor no piensa denunciar a Cano ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) porque cree que tiene todos los elementos para actuar de oficio, pero no lo hace porque encubre. Irán probablemente contra los miembros del JEM.

“El Jurado vende impunidad a los jueces a cambio de sentencia y requerimientos a los fiscales”.