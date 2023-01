Candidato a gobernación de Central promete una buena gestión al no tener que pagar favores, dice

Ricardo Estigarribia, candidato a Gobernador de Central (PLRA) por la Concertación Nacional manifestó que se siente confiando en las próximas elecciones del 30 de abril. Asimismo aseguró que, en el caso que asuma la Gobernación del departamento, no tendrá que pagar favores a nadie. “Yo no tengo compromisos con nadie, no tengo conversación con ningún empresario y trato de no pedir favores”, manifestó.

Agregó que el departamento Central ya no es el mismo que hace 10 años atrás. “Hoy requiere de mucha atención. Tenemos problemas en generación de empleo por falta de oportunidades, seguridad, sistema de salud y educación”, subrayó.

Para solucionar las problemáticas que aquejan a los ciudadanos del Departamento Central, Estigarribia propone dar otra visión a cómo se maneja la Gobernación.

Desde la gobernación se pueden impulsar varias reformas en el Estado, según expresó. “La reforma de seguridad, de salud y tratar de presentar proyectos diferentes en el departamento Central”, aclaró.

Sobre el sistema de salud, aseveró que busca ofrecer servicios sanitarios en diversas zonas. “Yo quiero hacer muchas cosas en el departamento central. Quiero reactivar todos los puestos de salud del departamento, porque unos 94 puestos de salud se cerraron durante la pandemia”, alegó. Agregó que también tiene como proyecto armar un centro de diagnóstico departamental para dar un soporte al sistema de Salud.

Denunció además que los productores del departamento están sin ayuda de la Gobernación y necesitan ser apoyados. “Imaginate los productores de Itá o J.A Saldívar, tienen que alquilar para hacer la plantación porque hay pocos productores que tienen sus tierras”, lamentó.

Habló además sobre las escuelas departamentales que están sin presupuesto. “Tenemos que tratar de mejorar y desde la gobernación podemos implementar muchos proyectos”, dijo.

Sobre la contaminación y recuperación del lago Ypacaraí, manifestó que se encuentra en proceso de investigación. “Acá lo primero es mirar las empresas que contaminan y el gobernador debe denunciar a las empresas. Además de hacer una alianza con el gobernador de Cordillera”, manifestó.