Sanción de EE.UU. a Cartes y Velázquez: 60 días para “ciertas transacciones”

En la Licencia General N° 5 (GL 5), se autoriza realizar ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para la desinversión o transferencia o la facilitación de la desinversión o transferencia, de deuda o capital de Frigorífico Chajhá a una persona no estadounidense hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023.

GL 5 también autoriza ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para facilitar, compensar y liquidar transacciones de deuda o capital de Frigorífico Chajhá que se colocaron antes de las 4:00 PM, hora del este, del 26 de enero de 2023, hasta las 12:01 AM, del 27 de marzo de 2023.

GL 5 también autoriza ciertas transacciones que normalmente son incidentales y necesarias para la liquidación de contratos celebrados antes de las 4:00 PM, hora este, del 26 de enero de 2023 y que están vinculados a la deuda o el capital de Frigorífico Chajhá, hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023, siempre que los pagos a una persona bloqueada se realicen en una cuenta bloqueada de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Global Magnitsky, 31 CFR parte 583.

La Licencia General N° 5, sin embargo, no autoriza a las personas de los Estados Unidos a vender o facilitar la venta de deudas o acciones de Frigorífico Chajhá a -directa o indirectamente- cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados.

Lea más: Las sanciones a Cartes y Velázquez, detalladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

GL 5 tampoco autoriza a las personas estadounidenses a comprar o invertir, o facilitar la compra o inversión en -directa o indirectamente- deuda o capital de Frigorífico Chajhá, que no sean compras o inversiones en deuda o capital de Frigorífico Chajhá que sean normalmente incidente y necesario para la desinversión o transferencia de deuda o capital de Frigorífico Chajhá como se describe en la Licencia General N° 5.

Las personas no estadounidenses generalmente no corren el riesgo de exponerse a las sanciones de los Estados Unidos por participar en actividades que estarían exentas o autorizadas para las personas estadounidenses, de conformidad con la GL 5.

Licencia General N° 6

En tanto, en la Licencia General N° 6 (GL 6) se autoriza, sujeto a ciertas condiciones, transacciones prohibidas por las Regulaciones de Sanciones Globales Magnitsky, 31 CFR parte 583 (GMSR)

Estas normalmente son incidentales y necesarias para la liquidación de cualquier transacción que involucre cualquiera de las entidades “Cartes designadas”, o cualquier entidad en las que Cartes o las entidades de Cartes designadas poseen, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más (colectivamente, “entidades de Cartes bloqueadas”), hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023, siempre que cualquier pago a una persona bloqueada debe convertirse en una cuenta bloqueada de acuerdo con el GMSR. GL 6 no autoriza ninguna transacción que involucre al propio Cartes.

Después de la expiración de esta autorización general, a los estadounidenses se les prohibirá participar en tales transacciones de liquidación con entidades de “Cartes bloqueadas”, a menos que estén exentas o autorizadas de otro modo por la OFAC. Se alienta a las personas estadounidenses que no puedan liquidar transacciones con entidades de “Cartes bloqueadas” antes de las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023, a buscar orientación de la OFAC.

Lea más: Estas son las gravísimas acusaciones de EE.UU. contra Horacio Cartes

Las personas no estadounidenses pueden liquidar transacciones con entidades de Cartes bloqueadas sin exponerse a sanciones según EO 13818, siempre que dicha actividad de liquidación sea consistente con la Licencia General N° 6.

Las transacciones de liquidación que involucren a personas no estadounidenses pueden procesarse a través del sistema financiero de EE. UU. o involucren a personas estadounidenses, siempre que las transacciones cumplan con los términos y condiciones de GL 6.

Se alienta a las personas no estadounidenses que no puedan liquidar transacciones con entidades de Cartes bloqueadas antes de las 12:01 AM, hora del este, 27 de marzo de 2023, a buscar orientación de la OFAC.