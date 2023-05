Seguro Obligatorio del Automotor: buscan impulsar tratamiento de ley estancado en el Senado

Juan Francisco Pérez, presidente de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, habló sobre la intención del gremio de impulsar el tratamiento del proyecto de ley que establece el Seguro Obligatorio del Automotor (SOA).

“Hay un proyecto de ley que ya se presentó al senado que el año pasado estuvo trabajando Fernando Silva Facetti desde hace dos años que ya tiene media sanción con modificaciones y quedó parado ahí. Nosotros estamos interesados en que salga el proyecto. Paraguay es el único en la región que no tiene seguro obligatorio, el cual en otros países se llama resposabilidad civil”, afirmó Perez.

Afirmó que el proyecto de ley establece un seguro de daños a personas en accidentes de tránsito, lo cual es mucho más amplio que la responsabilidad civil establecida en otros países.

“Cubre cualquier tipo de accidente de tránsito en el que esté involucrado un vehículo, la persona está cubierta. Inclusive, había unos sublímites que cubrían a las personas que fueron accidentados por un vehículo que no tenía seguro”, agregó.

Indemnización para accidentados de hasta 1.000 jornales

El proyecto establece montos de cobertura en concepto de indemnización que serán de 1.000 jornales en caso de muerte o invalidez permanente total, aproximadamente G. 88.000.000, y hasta 300 jornales, G. 26.400.000, por invalidez parcial o gastos médicos.

La normativa también dispone un tope de costo de seguro para las motocicletas pequeñas hasta 150cc que será hasta el 2% del salario mínimo mensual.

La administración del SOA estará conformada por las compañías aseguradoras o grupos coaseguradores que tengan interés en asumir los riesgos y deberán asegurar la posibilidad de atención en todo el territorio nacional.

El proyecto de ley será reglamentado por la Superintendencia de Seguros, dentro de los 180 días de su publicación, la cual entrará en vigencia a las 180 días de registrado un Plan y una Nota Técnica del Seguro Obligatorio para Automotores presentados por la Compañía Aseguradora o Grupo Coasegurador interesado.

Ley del SOA no establece multas

Según explicó Peréz, el proyecto de ley del SOA no contempla multas ni sanciones por no contar con el seguro, no obstante, habilita a las autoridades a retener el vehículo que no cuente con el seguro hasta que sea presentado.

Agregó que no es compatible con un seguro privado, porque los seguros que se contratan son de responsabilidad civil y tiene sus limitaciones en cuanto a cobertura en caso de accidentes.

Por último dijo que aguardan poder reunirse con los nuevos integrantes de la Cámara de Senadores para poder avanzar en la aprobación del proyecto y que el mismo pueda entrar en vigencia.