Transformación Educativa: senador espera que su derogación sea un “mensaje para organizaciones”

El senador Enrique Salyn Buzarquis habló sobre el proyecto de Ley que deroga el polémico convenio entre la Unión Europea y Paraguay para el apoyo a la transformación del sistema educativo en nuestro país, y que será tratado mañana jueves en la Cámara de Senadores.

Lea más: Comisión de Equidad y Género rechaza ley que deroga convenio con la Unión Europea

“Mi postura no cambia, con elección o sin elección. Yo creo que el Ministerio de Educación debe tener una política educativa soberana. No dijo que no tengamos acuerdos con organizaciones internacionales”, expresó el parlamentario. Aclaró que en su postura es que las oenegés no deben manejar el ministerio de Educación.

En ese sentido, Buzarquis enfatizó que es tiempo de que el Ministerio de Educación haga una revolución educativa y que la política rectora sea propia del Ministerio de Educación. “Será un mensaje importante del Paraguay a organizaciones internacionales de que no vamos a aceptar proyectos enlatados”, refirió en ABC TV.

Recordó que hasta ahora este proyecto de ley genera malestar a padres de familia. “Se generan tantas dudas e incertidumbre y nosotros, como representantes, estamos para acompañar”, mencionó.

Buzarquis dijo que también faltó comunicación para explicar fehacientemente todas las aristas qué implica este convenio. “Y yo no me quedaría ahí., están varios convenios, como en el Ministerio de Agricultura que recibe varios convenios que no benefician al paraguay”, detalló.

Lea más: Dictaminan a favor de derogar ley de financiación de la UE para transformación educativa

Advirtió que existe una agenda global que viene “desde arriba” y son imposiciones. “El caso de Inglaterra que tuvo que salir del euro. Hace varios años que los países vienen perdiendo su identidad nacional, económica y educativa. Al final, con estos proyectos, no vemos resultados en políticas públicas o en beneficios de políticas públicas”, se justificó.

Buzarquis concluyó destacando que es importante escuchar y aceptar los reclamos ciudadanos. La derogación del convenio fue aprobada en la Cámara de Diputados en sesión de fecha 30 de noviembre de 2022.

El proyecto plantea la derogación de la Ley Nº 6659/2020 “Que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay, y sus anexos”. Se faculta a la Cancillería a iniciar el trámite para dejar sin efecto.