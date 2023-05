PLRA: Fleitas hace eco de “dudas” sobre máquinas de votación y plantea regreso a las papeletas

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Hugo Fleitas, vicepresidente primero del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), hizo eco de las dudas planteadas por el presidente de ese partido opositor y excandidato de la Concertación Nacional a la Presidencia de la República, Efraín Alegre, y otros actores políticos opositores sobre un presunto fraude en las elecciones generales del pasado 30 de abril y planteó la posibilidad de que los comicios en Paraguay vuelvan a hacerse con papeletas.

Las elecciones generales, que dieron como ganador en la carrera presidencial al candidato colorado Santiago Peña, se vieron marcadas por controversia luego de que el excandidato Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) hiciera acusaciones hasta ahora infundadas de supuesto fraude, que derivaron en manifestaciones casi diarias en torno a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y otros puntos del país desde el 1 de mayo.

Alegre, quien inicialmente reconoció su derrota electoral, posteriormente pidió al Tribunal Electoral el cómputo manual del 10% de las mesas electorales y una auditoría internacional del software utilizado en las máquinas.

Fleitas, quien asumiría la presidencia del PLRA luego de que se anunciara que Alegre pedirá un “permiso” para separarse al menos temporalmente de la conducción del partido opositor, dijo que se ha generado una duda sobre los resultados electorales y, “si existe un mecanismo para que la legitimidad de este gobierno que va a asumir sea total, se tiene que disipar esa duda”.

“El conteo lo hizo la máquina”

Concretamente, Fleitas dice dudar “sobre la posibilidad de que la máquina de votación no haya hecho una lectura correcta” de los votos, indicando que “el voto no fue cantado” y admitiendo que la Concertación no capacitó a sus miembros de mesa “a que se dude de la máquina”.

“Me permito dudar del conteo de votos, no coincido en que el conteo fue manual, el conteo lo hizo la máquina; el veedor ve la suma, pero no el contenido”, afirmó.

El virtual próximo presidente del Partido Liberal dijo que el TSJE “era una de las últimas instituciones públicas que tenían mi reconocimiento y confianza”, pero que “hoy es otra mi visión”, afirmando permitirse dudar de la integridad de los ministros del Tribunal Electoral representantes de la oposición, César Rossel (PLRA) y Jorge Bogarín González (Frente Guasu), “si es que no permiten” que la “duda desatada” se disipe.

Alegre y otros miembros de la oposición plantearon la apertura del “sobre 4″ de las mesas de votación, que contiene las boletas de votación, para un recuento, a lo que el Tribunal Electoral se opone argumentando que por ley el escrutinio de votos solo se puede realizar en el día de las elecciones y en el local de votación, en público, y que el Código Electoral no contempla los recuentos de votos.

Ante ese argumento, Fleitas opinó que “por encima de cualquier cosa está el respeto a la voluntad popular” e insistió en que “si tenemos como democracia la posibilidad de disipar la duda”, eso debe hacerse.

“La única duda que tengo es la lectura que han hecho las más de 12.000 máquinas”, subrayó, enfatizando que esa duda “se puede disipar tomando un muestreo de los votos para un recuento manual.

Volver a las papeletas

Fleitas dijo que, ante la situación electoral actual, el PLRA plantearía el regreso a la modalidad de votación por papeletas, un sistema que el Tribunal Electoral reemplazó por las máquinas de votación actuales al considerarlo más vulnerable a posibles fraudes.

También cuestionó el sistema de desbloqueo de listas para el Congreso Nacional, argumentando que “el que tuvo más recursos consiguió su banca”. Sin embargo, al mismo tiempo dijo que los seis candidatos del partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas que consiguieron puestos en el Senado no lo lograron gracias al desbloqueo sino a la “fuerza de la candidatura” de Cubas.

“La democracia no puede permitir que un nuevo periodo empiece con esta duda que se ha generado”, concluyó.

Salida de Alegre

Fleitas indicó que Efraín Alegre terminaría de decidir “entre el sábado y el domingo” sobre la transición en la presidencia del Partido Liberal y afirmó que el ex candidato presidencial “va a seguir siendo importante para nosotros como partido”.

“Tendrá sus errores y defectos, pero haber sido representante de la oposición paraguaya en tres oportunidades, más toda su trayectoria política, merece respeto”, dijo Fleitas en referencia a las tres veces que Alegre se candidató sin éxito a la Presidencia de la República.

Indicó que Alegre está “de acuerdo en que la conducción partidaria tiene que dejarla”.

La transición, agregó, estaría completándose entre las próximas dos semanas y prometió “tratar de abrir más el partido” y “escuchar a todos los sectores”.