Sobre N° 4: abogado explica las razones de la promoción de acción de inconstitucionalidad

El abogado Luis Fretes Carreras, de la Alianza de Senadores por la Patria, habló sobre la promoción de una acta de inconstitucionalidad contra el auto interlocutorio número 91/2023, en el cual la Justicia Electoral niega la apertura del sobre N° 4.

Dijo que el sufragio, como está establecido, dice que el escrutinio debe ser público y fiscalizado. “No fue fiscalizado, fue revisado por una máquina”, alegó sobre las elecciones generales Paraguay 2023.

Refirió además que luego de la votación, se advirtió que hay una secuencia de números y conjunto de denuncias que están asociadas a impugnaciones de mesas.

Asimismo, sostuvo que los veedores cumplieron las disposiciones de la Justicia Electoral, que en el manual decía que debían contar los votos emitidos, no así realizar el conteo manual de los mismos, porque se derivó en la máquina.

“Tenía que haber visto cómo se realizaron los procedimientos y las capacitaciones. Acá hay una cuestión más profunda. Las personas tenían la posibilidad de que puedan verificar su voto de la papeleta y no lo hicieron. Todo el mundo recibió el mensaje de que era una máquina boba y no es una máquina boba”, sostuvo.

Mencionó además que hay un procedimiento que se establece para hacer el control de las máquinas, que dice que se debía hacer con las versiones finales de la elección, que no se realizó.”¿Vos sabes si esa máquina sumó el voto a la opción que votaste? No puede certificar porque no se hizo auditoría in situ. Ese procedimiento es una estrategia internacional y no se hizo”, se argumentó.

“Si vamos a demostrar la confianza en la democracia, debemos demostrar que las instituciones son confiables”, sostuvo pidiendo al TSJE la verificación del sobre N° 4.