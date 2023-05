Liberales están confiados en que TSJE les dará la razón sobre victoria en Concepción

El diputado Emilio Pavón, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), habló respecto al conflicto que se da en Concepción por la indefinición sobre el ganador de la Gobernación en ese departamento.

En cuanto al pedido de la Concertación de impugnar tres mesas, pues aseguran que hubo irregularidades en las mismas, el diputado dijo que están muy convencidos de que luego de esta impugnación el ganador de la Gobernación será Eliseo Guggiari.

Si bien reconoció que la situación está tensa, el diputado liberal asegura que hay tres mesas que según documentos que obran, deben ser impugnadas, porque no fueron encontrados en los sobres los certificados de escrutinio y no fueron llenados los cierres de las actas de votación.

Pocos votos de diferencia

El parlamentario puntualizó que la diferencia es de solamente 28 votos, según el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según Emilio Pavón, si solo “una de la mesas se impugna, Eliseo Guggiari será el gobernador de Concepción”.

“Esta victoria es categórica según documentos, pero esperamos la resolución de los ministros que obren en consecuencia. Entre maña o pasado ya tendríamos los resultados, pero el plazo es hasta el 25, según el calendario de la Justicia Electoral”, detalló.

Sin embargo, según Liz Mesa y los miembros el Partido Colorado, la diferencia es de 42 votos.

“Hay firmas que no coinciden”

Sobre el punto, Pavón se mostró tranquilo, dijo que los liberales están confiados en que la victoria de Guggiari se definirá con la resolución de los ministros del TSJE.

“No se llenaron realmente los requisitos legales. Hay muchos certificados y actas de cierre no firmadas, y también hay firmas que no coinciden, pero no nos queremos adelantar”, finalizó el parlamentario.