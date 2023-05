Juramento de Mbururu depende del Juzgado, dice senadora

La senadora Esperanza Martínez indicó que la ausencia de Rafael Esquivel, alias Mbururu, en la proclamación no afecta su situación parlamentaria y que ahora depende de que el Juzgado le permita salir para el acto de juramento. Agregó que aunque los antecedentes del senador electo no lo convierten en un buen referente, hay situaciones jurídicas que deben resolverse, puesto que aún no tiene sentencia firme.