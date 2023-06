Mario Abdo evita opinar sobre la expulsión de Gerardo Soria

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, evitó ayer opinar respecto a la expulsión de a ANR del dirigente de base de Fuerza Republicana, Gerardo Soria por, supuestamente, violar el Código de Ética y el Estatuto partidario.

El titular de seccional colorada de Puerto Antequera, Dpto. de San Pedro, se atrevió a criticar al presidente colorado Horacio Cartes, en la campaña electoral. Por esa razón el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) le abrió un sumario y resolvió este martes último su expulsión.

Ayer, tras un acto oficial, Mario Abdo fue consultado sobre un supuesto plan que lleva adelante el cartismo con expulsar a críticos. Respondió que “hoy estoy interesado en otro tema”.

“Me comprometí con la Nación, con el presidente electo (Santiago Peña), de que íbamos a tener una transición ordenada, una transición transparente, que íbamos a colaborar. Esos son temas realmente. Esto es lo importante, lo que está pasando en el Paraguay. No nos podemos detener a esas pequeñeces. Creo que eso forma parte de un itinerario que ni siquiera vale la pena mencionarlo”, expresó.

Dijo que su prioridad es concretar un traspaso presidencial armónico con el presidente electo Santiago Peña. “Realmente estos temas no me interesan, no llaman mi atención ni mi tiempo ahora”, manifestó.

Las expresiones de Abdo aluden al pedido del diputado reelecto Walter Harms, quien dijo que el TC colorado también debe expulsar al mandatario.

Esa declaración también causó malestar en FR y motivó grietas en las negociaciones por las mesas directivas en el Congreso.

