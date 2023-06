Ocho de multibancada se desmarcan de HC y dos se “fugan” en Diputados

La diputada electa Johanna Ortega (PPS), designada vocera de la multibancada opositora en el próximo periodo en la Cámara de Diputados, indicó que finalmente son ocho los que ratificaron que “en ningún contexto” votarán por la designación como presidente de la Cámara de Diputados de Raúl Latorre (ANR, HC).

Lea más: PLRA duda de la unidad colorada en Diputados y postula a Carlos Pereira

“Luego de evaluar los posibles escenarios, independientemente al contexto, somos 8 (diputados) de postura invariable que hemos decidido votar de manera conjunta y no hacerlo por Raúl Latorre”, indicó Ortega, comunicando la decisión de la reunión llevada a cabo el miércoles pasado entre los miembros de la multibancada.

Integran este grupo tres de los cuatro electos por Cruzada Nacional (Leidy Galeano, Alexandra Zena y Miguel Martínez); los dos diputados de Yo Creo (Guillermo Rodríguez y Walter García); Raúl Benítez (PEN); Rocío Vallejo (PPQ) y Johanna Ortega (PPS).

Por su parte, Rubén Rubín (Hagamos) comunicó su decisión de votar por Latorre, aunque siguen dialogando sobre si integrará o no la multibancada más adelante. Diferente a la situación de Jatar “Oso” Fernández Safuar (Cruzada Nacional), con quien hasta ahora no han podido siquiera dialogar y no ha participado de ninguna de las reuniones del bloque, por lo que consideran que no hay interés de acercamiento.

“Lo que él (Rubín) manifestó es que quiere darle gobernabilidad y dijo que no era un cheque en blanco al gobierno, pero sí un voto de confianza hacia el gobierno (de Santiago Peña) y eso implicaba votar a Latorre”, dijo Ortega.

Respecto a un eventual respaldo a la candidatura para presidir la Cámara Baja del liberal Carlos Pereira, en conjunto con sectores colorados, dijo que aún no los definieron, pero que sí están dispuestos a trabajar con los liberales para buscar una mayoría que permita una mesa directiva no cartista.

“La idea es trabajar en conjunto con los liberales, y tratar de construir esa mayoría”, aunque destacó que si eventualmente no lo logran y los colorados siguen unidos, los ocho reafirmarán su “compromiso como votos opositores al cartismo”, votando aunque sea de forma testimonial en contra.

Por ahora sigue mayoría colorada

Si bien hace semanas, los 48 diputados electos por el Partido Colorado anunciaron un acuerdo bilateral para elegir como presidente de Diputados a Raúl Latorre (ANR, HC) y como vicepresidente primero a Carlos Arrechea (ANR, FR), recientes escaramuzas internas en la ANR habrían desestabilizado el acuerdo.

Números extraoficiales indican que de los 48 colorados, 33 integrarían el cartismo (algunos en duda), mientras que los de Fuerza Republicana (FR) serían 15. Los liberales por su parte presentan un único bloque integrado por 22 diputados, por ahora.