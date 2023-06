Fuga en Cruzada Nacional: senadora electa Yami Nal anuncia que abandona el partido

La senadora electa por el Partido Cruzada Nacional Norma Aquino Luraghi, conocida popularmente como Yami Nal, anunció en un posteo de la red social Facebook que se aleja de la nucleación política que se convirtió en la tercera fuerza. De esta manera, se convertiría en la primera fuga oficializada de la bancada de la agrupación política fundada por Payo Cubas.

“Uno no puede estar en un lugar donde no entiendan que son un plus tu trayectoria, todo tu sufrimiento y tu preparación”, dice la senadora electa en el comienzo de una especie de comunicado informal de su salida del Partido Cruzada Nacional.

En su posteo, la senadora electa continúa señalando: “Mi dignidad y lealtad no tienen precio. Y en la lucha social y política cada quien gana su espacio. En Cruzada Nacional nadie te regala nada. Muy a pesar mío estoy pensando en renunciar al Partido Cruzada Nacional”.

“Y si no duro como dicen, mis hechos, trabajo y proyectos hablarán por mí, porque a algunos se les va a entender lo que pasan y a otros no. Muy egoísta. En fin comunicaré en conferencia de prensa con mi equipo mi decisión. Tanto querían que salga, voy a salir de Cruzada Nacional. Quédense con los traidores”, finaliza.

Yami Nal: senadora había negado pacto con cartistas

La senadora electa había firmado la semana pasada un comunicado en el que, junto a sus compañeros de la bancada del Partido Cruzada Nacional, negaban la posibilidad de pactar con los cartistas para la elección de la mesa directiva del Senado.

La senadora había dejado entrever que el partido ya tenía fugas en cuanto a esa votación, al ser consultada por la falta de la firma del senador electo José Oviedo, señalando a la prensa que “quiten sus conclusiones”.

En aquella oportunidad, la legisladora electa y proclamada había expresado también su intención de ocupar la representación de la Cámara ante el Consejo de la Magistratura, aunque negó que haya condicionado a sus colegas para apoyar a cualquiera de las bancadas que pelean por la mesa directiva.

