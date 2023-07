Zenaida Delgado recibe telegrama colacionado y anuncian posibles acciones legales en su contra

El senador suplente del Partido Cruzada Nacional, Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, anunció posibles acciones legales en contra de la senadora Zenaida Delgado, quien confirmó su salida del mencionado partido esta semana y también se la vio saludando a Horacio Cartes por su cumpleaños.

Según el telegrama colacionado que fue enviado a la legisladora, se detalla un apercibimiento de iniciar acciones legales en su contra por un mensaje de voz que fue enviado en grupos de mensajería telefónica en que se expresaron “valoraciones infamantes” en perjuicio de Kobylanski Brandhuber.

Ante esto, Delgado tiene un plazo de 72 horas para afirmarse y ratificarse o, de contrario, se desdiga y retracte las manifestaciones realizadas en contra del senador suplente.

El telegrama menciona que la legisladora habría afirmado que Kobylanski fue el “encargado de blanquear el dinero y cubrir los trapos sucios de los Kirchner en el Paraguay”, como así también que financió la campaña presidencial de Paraguayo Cubas y que ahora quisiera “cobrar” esto jurando como senador nacional en lugar de Rafael Esquivel (Mbururú), quien sigue preso.

Zenaida Delgado y acciones legales en su contra

Continuando, el afectado también hace mención a una supuesta afirmación sobre que él es representante legal de Lázaro Báez, el empresario argentino que está vinculado al escándalo de corrupción de la “Ruta K” y el dinero de los Kirchner.

Finalmente, en el caso que Zenaida Delgado no conteste o se llame a silencio luego de haber sido colacionada, Walter Kobylanski anuncia que entenderá esto como una rectificación de sus dichos y por eso tomará acciones legales en contra de la senadora.

“Me reservo el derecho de accionar en consecuencia iniciando los procedimientos de orden penal, civil, administrativo o de la naturaleza que fuese, para la determinación de las responsabilidades emergentes, así como para hacer valer, defender y materializar los derechos que me asisten y por consecuencia requerir el resarcimiento que corresponda para reparar los daños y perjuicios que usted me ha inferido”, cita el telegrama remitido por los abogados Álvaro Arias y José Enrique García -condenado a dos años de cárcel por producción de documentos no auténticos-.

¿Quién es Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber?

Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber (71) es un “misterio” dentro de Cruzada Nacional, liderado por el expresidenciable Paraguayo “Payo” Cubas, quien sigue preso. Walter Kobylanski figura como senador suplente N° 1 del mencionado partido.

Según las informaciones oficiales de Argentina, Kobylanski Brandhuber aparece en la investigación del Ministerio Público argentino conocida como de la “ruta del dinero K”, el mayor escándalo de corrupción en el vecino país y que salpicó al ahora ya fallecido expresidente Néstor y su viuda Cristina Kirchner, actual vicepresidenta.

El senador suplente habría cobrado en el año 2011 US$ 14.500.000 por la venta a testaferros del empresario Lázaro Báez de la valiosa estancia “El Entrevero”, con una extensión de 152 hectáreas, ubicada en el kilómetro 171 de la Ruta Nº 10 de la República Oriental del Uruguay, cerca de Punta del Este, de acuerdo a los documentos oficiales de la justicia argentina.

