Intendente cartista nunca respondió a la Contraloría

El resultado de la auditoria del dinero que la Municipalidad de Caapucú recibió para el almuerzo escolar indica que el actual jefe comunal Gustavo Penayo no respondió los requerimientos realizados por el ente contralor. Tampoco entregó las documentaciones que avalen su gestión.

La CGR detectó que la administración municipal no sostuvo durante todo el 2021 la distribución de los kit de alimentos que se debían entregar a los estudiantes durante la pandemia. Solo se entregó para 70 días de los 181 del año lectivo.

Asimismo la Municipalidad no presentó la totalidad de la documentación del proceso licitatorio para el almuerzo escolar, no se hizo un control de calidad de los alimentos no perecederos entregados en el 2021.

Otra de las irregularidades detectadas es que hubo una diferencia entre la cantidad de alimentos entregados y lo pagado de G. 114 millones, además no fue publicado ningún llamado a licitación desde octubre del 2021 para la provisión del almuerzo escolar.

Desde el 2021 no se tiene un solo documento que avale un control o monitoreo sobre las entregas realizadas, calidad de los servicios y cantidad de kit.

En tanto que el intendente Gustavo Penayo no suministró desde febrero a octubre del 2022 el almuerzo escolar.

Los auditores remitieron este informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría para impulsar una investigación a la gestión de Penayo.

Durante la última sesión de la anterior Cámara de Diputados fue enviado al archivo el pedido de intervención municipal que impulsaron los concejales de Caapucú y con eso se puso un manto de impunidad a la gestión de Penayo, quien a modo de amedrentamiento no paga su salario a funcionarios o concejales que le exigen transparencia.

Ayer nuevamente una comitiva se manifestó frente a la sede de la CGR para exigir una auditoría de toda la gestión, no solo de los recursos del almuerzo escolar