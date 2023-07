IPS renueva contrato de concesión del hotel Guaraní por 20 años

El Instituto de Previsión Social (IPS) firmó una resolución que autoriza la rescisión del actual acuerdo con la empresa La Gloria Hotelería SA, por el complejo edilicio hotel Guaraní, ubicado en el microcentro capitalino y acordó un nuevo contrato de arrendamiento por un plazo de 20 años.

Lo llamativo en todo esto es que la previsional tenía un contrato con La Gloria Hotelería SA hasta el 2026, es decir, que todavía quedaban 3 años de acuerdo pero adelantaron un nuevo contrato hasta 2043.

El documento habla de una nueva propuesta de arrendamiento mensual, consistente en un canon de US$ 20.000 y una nueva inversión por US$ 2.000.000 a ser ejecutadas e incorporadas a las instalaciones del hotel Guaraní, en un plazo de ocho años.

El contrato resalta que La Gloria Hotelería SA, representada por Alberto Andreani, tendrá un periodo de gracia de 12 meses, por lo que su primera cuota de US$ 20.000 recién la pagará el año que viene. El acuerdo que feneció a su vez era por un canon mensual de US$ 13.600 y establecía una inversión de US$ 5 millones para el mejoramiento del emblemático hotel.

Inversiones previstas en el hotel Guaraní

Entre las nuevas inversiones que anuncia la empresa, resalta una reestructuración del piso 13, que tendrá una vista privilegiada a la bahía y al casco histórico de Asunción, en la que prevén destinar US$ 30.000.

También adelantan inversiones para mejorar la iluminación y que el centro tenga un atractivo adicional, para lo cual desembolsarán US$ 75.000.

Hablan de un proyecto para adecuar el espacio que dejó el Hard Rock Café, para un salón de reuniones. Invertirán en el servicio de ascensores, en la terraza, en áreas comunes, en el estacionamiento y escaleras entre otros sectores del edificio.

“El momento para hacer una solicitud es de suma importancia ya que al faltar pocos años para la finalización del contrato, el incentivo a continuar haciendo inversiones y manteniendo al hotel es muy bajo y esto conlleva a una pérdida de un valor patrimonial al IPS y podrá dar tranquilidad a los más de 100 empleados en condiciones laborales superiores a las del mercado”, reza el justificativo que dio La Gloria Hotelería SA.

Ministerio Público paga al IPS por alquiler

Mediante una resolución con fecha del 13 de julio, confirman la realización de la transferencia de créditos presupuestarios entre el Instituto de Previsión Social y el Ministerio Público para el pago del canon por el alquiler del edificio de la Sede 1, ubicado en Nuestra Señora de la Asunción casi Haedo. La transferencia entre cuentas a favor de la previsional es de G. 12.576 millones.

El documento detalla que el Ministerio Público realizará una transferencia de recursos financieros como ingreso por renta de la previsional.

El pasado 8 de marzo, el IPS planteó un juicio ejecutivo por cobro de alquileres impagos en contra del Ministerio Público, por la suma de G. 18.675.321.575, por deudas que datan de enero del 2016 a enero de este año. En ese entonces todavía se desempeñaba como fiscala general Sandra Quiñónez.

Esta denuncia que se presentó quedó ante la jueza en lo civil Mafalda Cameron de Luque y emplazaba al Ministerio Público a desembolsar por el alquiler.