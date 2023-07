Diputada Virina dice ser fruto de la actual educación paraguaya

“Voy a hablarles en nuestro dulce idioma guaraní. Nací en un pueblo chiquito, minúsculo, dentro del país, y este día quiero pedir disculpas a los grandes oradores. También quiero decirles que no tuve la oportunidad de entrar en una escuela como la de ellos”, comenzó excusándose.

Lea también: Virina Villanueva pobre en lectura pero declara fortuna de US$ 21 millones y tener título terciario

Posteriormente relató cómo son las escuelas y que un docente enseña muchas veces en todos los grados. “Entré a una escuela que no tenía sillas y que tenía una solo profesor que enseñaba del primero hasta el sexto grado. En mi piel siento y en el corazón me duele esa educación que muchos niños reciben en el interior hasta hoy. Eso me motiva a luchar incansablemente y no me cansaré ni por la crítica más dura contra mi; no me voy a cansar, porque la educación que recibí ya no quiero que otro reciba en mi país”, concluyó la legisladora sin mencionar que su partido fue el responsable del sistema educativo actual y de las posteriores reformas educativas.

Lea más: Diputada Virina Villanueva designada por diputados al Parlasur