Futuro ministro de Agricultura: “Unión Europea no debe imponernos medidas”

El ministro designado para la cartera de Agricultura y Ganadería, el colorado Carlos Giménez, se refirió a las exigencias que hace la Unión Europea en materia ambiental en el marco de las negociaciones de un tratado de libre comercio con el Mercado Común del Sur (Mercosur).

“Somos los que proveemos alimentos a ellos. No deben imponernos medidas dependiendo del impacto al medio ambiente y que ellos lo vean como amenaza”, sostuvo Giménez.

Agregó que, a su criterio, la Unión Europea tiene una agenda que quiere instalar, pero que la postura de Paraguay será defendida.

“No es que les gusta nomás reducir la cantidad de hato ganadero”, remarcó el ministro nominado.

Sostuvo que en Europa también tienen problemas entre vecinos, como en nuestra región se tiene en el Mercosur.

No descarta contar con Bertoni en su gabinete

Al ser consultado si convocará o no al actual ministro del MAG, Santiago Bertoni, refirió que hizo mucho por el sector, pero que muchas veces defender una postura país no es fácil. Sin embargo, no descartó la posibilidad de convocarlo a formar parte de su gabinete.

“Tengo muy buen relacionamiento con el ministro actual. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene buenísimos profesionales técnicos”, finalizó el senador Carlos Giménez.