Diputados modifican plan para desprecarizar docentes

La iniciativa que en la práctica busca solucionar el problema de maestros universitarios que empezaron a aportar tarde por estar en condición de contratados y, ahora, pese a tener la edad de jubilación, por falta de aporte no pueden jubilarse.

La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones propuestas por la Comisión de Justicia, y según destacó Rubén Rubín (Hagamos), es un régimen ideal, ya que obliga al beneficiario a cubrir los años de aporte pendientes, a fin de evitar un desequilibrio aún mayor en las cajas de jubilaciones.

“Esta es la manera de hacer las cosas. El gobierno actual tiene un desafío muy grande con la Caja de Jubilaciones porque durante mucho tiempo los políticos hicieron política con la plata de todos los paraguayos, y en algunos casos prometían una jubilación que no tenía sentido, que no se sostenía y es por eso que hoy estamos en default (quiebra o déficit), porque se aporta menos de lo que se retira. Este no es el caso”, dijo Rubín.

La versión aprobada establece que “el funcionario deberá abonar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, el monto resultante, en un máximo de 60 (cuotas) equivalente a 5 (años), el cual se hará conforme a la reglamentación ya prevista”.

Las modificaciones también establecen precisiones sobre los potenciales beneficiarios, poniendo por ejemplo como requisito excluyente, que no tenga un vínculo anterior a su designación como docente permanente.

Raúl Benítez (PEN) también consideró que esto ayudará a revertir injusticias relacionadas a la política ya que hay muchos docentes que “al no estar en la línea del decano o rector de turno, no acceden al nombramiento” y por ello, no llegan a tener aporte para jubilarse como corresponde.