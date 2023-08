Kronawetter afirma que no defendió a Marset porque le advirtieron que era “de la pesada”

El recién nombrado director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Marcelo Kronawetter, dijo que dejó inmediatamente su intención de ser el asesor jurídico de Sebastián Marset, en cuanto hizo averiguaciones y le dijeron que el hombre era “de la pesada”.

“No te metas ahí, ese es de la pesada”, sería la frase que le habrían dicho a Kronawetter cuando indagó sobre quién era Marset y si le convenía o no ser el defensor del mismo.

El director de Migraciones sostuvo que renunció a la posibilidad de ser abogado del uruguayo.

Reconoció que se enteró de la información sobre los antecedentes complicados de Marset “de manera extraoficial”, pero no quiso decir específicamente a quién le preguntó.

Leer: Parlamento uruguayo exige explicación sobre pasaporte del presunto narco Marset

Dice que “sus amigos” le alertaron sobre Marset

Solo se limitó a expresar que trabajó 17 años en el Ministerio Público y que durante ese tiempo hizo muchos amigos. “Hablé con policías de distintas dependencias, con mucha gente con la que me quedaron lazos de amistad y respeto. Cuando una alerta me saltó quise cerciorarme, hice la pregunta a uno de esos amigos y me respondió con esa frase”, relató Jorge Kronawetter.

Agregó que no le dieron muchos detalles, y que con solo esas palabras, “ya contextualicé de qué se trataba sin muchos detalles”. “Me abrí, dejando la posibilidad de tener un trabajo bien reconocido”, manifestó.

Enfatizó en que no le dieron una explicación concreta sobre de qué trataba el caso, por lo que en ningún momento tuvo participación.

Lea: Sebastián Marset pidió blindaje para su camioneta a presunto narco que “auxilió” a Giuzzio

Antecedentes

Jorge Marcelo Kronawetter, recientemente designado como titular de la Dirección Nacional de Migraciones, fue señalado en el 2022 por un medio uruguayo por supuestamente haber ayudado al narco prófugo de la justicia, Sebastián Marset, a librarse de la justicia paraguaya.

Si bien Kronawetter negó tales acusaciones, el mismo fue contactado por un presunto testaferro del narco prófugo, José Estigarribia, para trabajar en la liberación de Marset, cuando este último quedó detenido en Dubái por utilizar un pasaporte paraguayo falso, refiere la publicación del medio uruguayo “El Observador”.

El medio de Uruguay señaló que Kronawetter utilizó supuestamente sus influencias políticas y en la Fiscalía para informar a Marset que había una investigación en su contra, en el marco del megaoperativo “A Ultranza”, y que no debía ingresar al Paraguay, una vez que logre su libertad.

Lea más: Nuevo video de Marset: presunto narco dice que salió de Bolivia y acusa a ministro Del Castillo

Niega haber facilitado información

El abogado Jorge Kronawetter negó haber facilitado información al narco prófugo Sebastián Marset para que pueda librarse de la justicia paraguaya, tal como se lo acusa en Uruguay.

Según comentó en conversación con ABC Cardinal en ese entonces, la madre de José Estigarribia lo contactó para que pueda atender a su hijo sobre una cuestión laboral, la cual se trataba sobre una persona detenida en Dubái por la utilización de un pasaporte paraguayo supuestamente falso.

Kronawetter afirmó que la publicación del medio uruguayo es tergiversada y que está siendo utilizada por sectores políticos que buscan beneficiarse, atendiendo el contexto actual.

Lea más: Detienen a suegro de Sebastián Marset en Uruguay

Señalado por enviar cocaína a Europa y Asia

El prófugo narco uruguayo es solicitado por la justicia de varios países. En el caso de Paraguay, en el marco de “A Ultranza”, se lo acusa supuestamente de ser el líder de una organización criminal que enviaba toneladas de cocaína a Europa y Asia.

Por su parte, Estigarribia, quien es acusado de ser el testaferro de Marset en dicha organización criminal, se encuentra también prófugo.