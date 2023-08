Nuevo video de Marset: presunto narco dice que salió de Bolivia y acusa a ministro Del Castillo

Mediante un segundo video, el presunto narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, prófugo y con orden de captura internacional, señaló que ya no se encuentra en Bolivia. “De Bolivia ya me fui hace rato, así que no me busquen más ahí”, sentenció. En dicho país, desde hace días se realiza un gran operativo que tiene como fin lograr su detención.

Marset también arremetió contra el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, señalándole de burro. “Señor ministro, me gustaría que no pierda el tiempo como lo hace, ¿por qué no se le ocurre, previo a su conferencia prensa, corroborar las informaciones y no quedar como burro ante su país y ante el mundo entero que lo ve en noticias?”, expresó el presunto narco.

Marset, en dicho video, sostuvo que su hermano Diego Marset, nació en Brasil y tiene documentos de dicho país. Asimismo, sus padres son de Uruguay, por lo que también tiene papeles originales de ese país. Agregó que también vivió en Paraguay, donde también tiene documentos originales. “También vivió en Bolivia, por lo tanto, cuenta con documento de residencia boliviana”, subrayó.

“Si hablo, la política de Bolivia se va a mierda”

Marset amenazó al gobierno de Bolivia diciendo literalmente que, si habla, la política de ese país se va a la mierda. “No se preocupen, no voy a hablar, pero pido que liberen a las personas inocentes que tienen procesadas”, aseveró.

Volvió a dirigirse al ministro Del Castillo y le dijo que, si no quiere ir preso, que mejor libere a las personas que fueron detenidas durante el megaoperativo realizado durante la búsqueda de Marset.

“Paraguay mete en la misma bolsa a mi familia”

El presunto narcotraficante en su video también habló de Paraguay. Según expresó, se le mete a su familia en la misma bolsa para que su captura sea más fácil. “Mi hermano ni siquiera vivía en Paraguay cuando dicen que cometió el delito de lavado. Lo vinculan a mi hermano, mi cuñado y mi señora”, subrayo Marset.

Según dijo el buscado internacionalmente, en el caso de su mujer, Gianina Garcia Troche, solo hay documentos firmados, pero no existe dinero invertido. Subrayó que su familia es “trabajadora” y pide que no se difunda fotos de sus familiares. “Si respetan las leyes, mi mujer no debería tener un activo rojo en Interpol, pero parece las leyes son como ustedes quieren”, alegó.

“Entregarme no es una opción”

Marset, en el video difundido, señaló que solo le tema a Dios y alega que no es necesario hablar de sangre, del peligro de sus hijos. Sentenció además que no se entregará a la justicia. “Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que no son muy burros”, dijo dirigiéndose hacia la Policía de Bolivia.

El presunto narcotraficante mencionó en el video que la mejor materia prima que produce Bolivia es la cocaína y que el crecimiento del país en los últimos años es producto del dinero que ingresa del narcotráfico.

Marset dice que no amenaza a periodistas

Antes de terminar la grabación del video desde la clandestinidad, Marset expresó que no mando amenazar a periodistas. Señaló que otra persona es la que realizó dicha acción, pero no está vinculada a él. “Las cosas que yo envío, van a saber muy bien, porque o pongo mi cara en video o van a escuchar mi voz. No me hago cargo de lo que hicieron. Los periodistas hacen su trabajo”, alegó.