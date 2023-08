Plan “Chau chespi” en marcha con enfoque en salud pública y uso de G. 2.000 millones

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Enrique Riera; la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el director nacional del Centro de Control de Adicciones, doctor Manuel Fresco, dieron detalles de cómo será el primer paso de la campaña “Chau chespi” del Gobierno, enfocándose en la atención primaria a la salud en las Unidades de Salud de la Familia (USF).

“Hay en capital 33 unidades de salud familiar, y en central estamos más de 140, quiere decir que sumando a los 20 centros de salud del IPS, podemos tener 120 puntos de contacto, porque los números que maneja la estadística policial son altísimos, estamos hablando de más de 90.000 jóvenes de menos de 25 años que cayeron en manos de las drogas”, dijo el ministro del Interior, Enrique Riera.

En ese sentido, dijo que hay que tratar la problemática como un problema de salud pública, por eso los jueces y fiscales que participaron de la reunión, dijeron que lo ideal sería que al detener a una persona con adicción a las drogas en vez de mandarlos a Tacumbú, hay que darles un tratamiento médico, como el que recomiendan las autoridades de Salud.

G. 2.000 millones para empezar con “Chau chespi”

Enrique Riera contó que la ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico), Teresa Rojas, que está hace cuatro años, explicó con claridad la ley que establece un consejo integrado por varias instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior, Salud, la Corte, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia, entre otros, y es este consejo el que va a recibir el plan elaborado por el Ministerio de Salud, el cual cuenta con G. 2.000 millones, a disposición.

“La plata está disponible hoy, nada más que necesita el trámite del consejo donde se va a votar. Este es el enfoque que le vamos a dar a esta situación y vamos a empezar a dar los primeros pasos del “Chau chespi”, y veremos cómo nos va, porque de momento estábamos reaccionando de manera diferente”, dijo Riera en conferencia de prensa.

Agregó que los jóvenes, familiares, amigos, vecinos, que encuentren a una persona en esta circunstancia, podrán llevar a las mismas a la USF para empezar a tratarla, ayudarla y recuperarla para la sociedad y su familia.

USF, primera trinchera de Salud

El director nacional del Centro de Adicciones, doctor Manuel Fresco, dijo que la primera trinchera, cuando hay un problema de salud, de la gente que vive en un determinado territorio, tiene un dispositivo necesario para la consulta, que son las USF.

“Habitualmente el componente de salud mental y abuso de sustancias no está muy incorporado en la oferta de salud. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es capacitar a estas unidades de manera tal que puedan, los que viven en el barrio, consultar en el lugar donde residen y evitar así que tengan que ser derivados al centro de adicciones”, explicó en la conferencia de prensa.

Dijo que los tratamientos serán ambulatorios, ya que las adicciones son como cualquier enfermedad, teniendo en cuenta que uno no va a consultar para internarse.

Capacitación permanente de médicos

Fresco contó que la capacitación va a ser permanente porque comenzará en Central y después se tiene que extender a todo el país.

“El tema de adicciones no tiene un tratamiento farmacológico prioritario, un químico no se trata con otro químico, no son medicamentos muy caros, son accesibles, y creo que no vamos a tener falta cuando sea necesario”, dijo ante la consulta sobre los fármacos utilizados.

Agregó que inicialmente se va a fortalecer la parte ambulatoria, y se van a fortalecer los dispositivos de internación que tenemos hasta este momento.

Capacidad del Centro de Adicciones

El doctor contó que el Centro de Adicciones tiene, hasta ahora, 52 camas disponibles, 30 para niños y 20 para adultos, solamente que son para una internación breve.

“El dispositivo que falta es el dispositivo de largo alcance, con la modalidad de cama terapéutica. No tienen eso la gente, pero no todos los pacientes requieren ese tipo de tratamiento, que es un programa de un año, la situación tiene que ser realmente muy complicada”, agregó.

Afirmó que el tratamiento para curar una adicción puede ser con un médico general que debe estar capacitado, según la misma recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dijo que el único departamento con otro centro de adicción es Pedro Juan Caballero, además de Capital, y que el mismo inició con médicos clínicos capacitados, ya que solo son 150 psiquiatras en el país.

USF, puerta de entrada al servicio de salud

Por su parte, la ministra de Salud, doctora Teresa Barán, dijo que la USF es la puerta de entrada al servicio de salud, y uno de los componentes más importantes de la USF es implementar la estrategia de atención, por lo que van a captar a las personas que están en situación de adicción, para conectarlas a la red de salud y derivarlas al centro de atención especializada, si así lo requiera.

“La idea es formar y capacitar a todo el personal de la USF, capacitar a estos personales, y de que nosotros podamos implementar en el menor tiempo posible esta estrategia”, aseguró.