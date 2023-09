Dilatan declarar “emergencia social” por violencia

El diputado Arnaldo Valdez (PLRA, C) destacó que, a diferencia de otras leyes ya vigentes que buscan frenar hechos de violencia y feminicidios, este apunta a un cambio cultural.

“El proyecto plantea la necesidad de un cambio cultural, un cambio a través de la educación, la capacitación, la difusión y no solamente a través de la penalización de las conductas”, destacó Valdez.

Enfatizó que “ante la cruda realidad necesitamos el cambio socio cultural” ya que “desde la cultura se justifica, tolera, naturaliza o incluso se promueve la violencia de género a través de discursos de odio”.

En contrapunto, intervino de una manera hasta burlesca el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC), que acompañó la postergación “por ahora, para rechazar después”.

“Yo no quiero aplazar, quiero rechazar esto, porque acá no figura hombre. Niños, mujeres y los hombres no tiene protección acá. Demasiado leyes hay sobre este tema. Buscamos barbaridades parece”, refirió Esgaib.